Kasszabotrány és kiürített áruház – tragikus események rázták meg Baranyát

Kasszabotrány: bosszúságot okoztak az egyes üzletek

Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.

Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.

Az említett olvasói leveleket korábbi cikkeink között, itt, és itt találják.