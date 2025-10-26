1 órája
Kasszabotrány és kiürített áruház – tragikus események rázták meg Baranyát
Egészen elképesztő események sorozata jellemezte az elmúlt hetet Baranyában. Mutatjuk a legolvasottabb cikkeinket a hétről, melyek között kiürített áruház és halálos baleset is szerepelt.
A hét legmegrázóbb eseménye szombat hajnalban történt tragédia. Halálos baleset történt Ausztriában, az osztrák A9-es autópálya egyik szakaszán. Egy ittas sofőr előzés közben csapódott két magyar férfi autójába, akik mindketten életüket veszítették a balesetben. Később kiderült, hogy a két fiatal férfi Baranya vármegyéből ingázott külföldre.
A halálos baleseten túl: bombariadó, utalványok, 65 év felettiek támogatása
Kiürítették a pécsi Árkádot
A hét másik rendkívüli eseménye volt, amikor a pécsi Árkád parkolójába vezető bejáratot lezárták. Értesülések szerint, bombariadó miatt ürítették ki az áruházat. Nem sokkal negyed tíz után azonban elkezdték újra beengedni a vásárlókat. Sorokban álltak az emberek az utcán.
Kasszabotrány: bosszúságot okoztak az egyes üzletek
Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.
Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.
Pénz jár a 65 év felettieknek
A 65 év felettiek támogatásra a 2025-ös évben 15 millió forint összegű keret áll rendelkezésre Siklóson. Egy jogosult számára 15 ezer forint támogatás állapítható meg, amely családonként csak egy személynek járhat. A kérelmeket a keret kimerüléséig fogadják – számolt be a hírről a héten az önkormányzat.
Okmányokra is lesz szükség
Végül arról is beszámoltunk a héten, hogy érdemes lesz részt venni a különféle szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, hiszen egész napos egészségügyi programmal várják a lakosokat Mecseknádasdon október 30-án, melyet a helyszínen ingyenesen biztosítanak. Ehhez mindössze a TAJ kártyára és érvényes személyazonosító okmányra lesz szükség.
