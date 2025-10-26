október 26., vasárnap

1 órája

Kasszabotrány és kiürített áruház – tragikus események rázták meg Baranyát

Címkék#tragédia#kasszabotrány#vizsgálat#igazolvány#baleset#utalvány

Egészen elképesztő események sorozata jellemezte az elmúlt hetet Baranyában. Mutatjuk a legolvasottabb cikkeinket a hétről, melyek között kiürített áruház és halálos baleset is szerepelt.

Bama.hu

A hét legmegrázóbb eseménye szombat hajnalban történt tragédia. Halálos baleset történt Ausztriában, az osztrák A9-es autópálya egyik szakaszán. Egy ittas sofőr előzés közben csapódott két magyar férfi autójába, akik mindketten életüket veszítették a balesetben. Később kiderült, hogy a két fiatal férfi Baranya vármegyéből ingázott külföldre.

Ittas sofőr okozta a két baranyai férfi halálát. A halálos baleset híre sokat megrázott.
Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at
Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

A halálos baleseten túl: bombariadó, utalványok, 65 év felettiek támogatása

Kiürítették a pécsi Árkádot

A hét másik rendkívüli eseménye volt, amikor a pécsi Árkád parkolójába vezető bejáratot lezárták. Értesülések szerint, bombariadó miatt ürítették ki az áruházat. Nem sokkal negyed tíz után azonban elkezdték újra beengedni a vásárlókat. Sorokban álltak az emberek az utcán.

Kasszabotrány: bosszúságot okoztak az egyes üzletek

Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.

Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele. 

Az említett olvasói leveleket korábbi cikkeink között, itt, és itt találják.

Az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán.
Forrás:   MW

Pénz jár a 65 év felettieknek

A 65 év felettiek támogatásra a 2025-ös évben 15 millió forint összegű keret áll rendelkezésre Siklóson. Egy jogosult számára 15 ezer forint támogatás állapítható meg, amely családonként csak egy személynek járhat. A kérelmeket a keret kimerüléséig fogadják – számolt be a hírről a héten az önkormányzat.

Okmányokra is lesz szükség

Végül arról is beszámoltunk a héten, hogy érdemes lesz részt venni a különféle szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, hiszen egész napos egészségügyi programmal várják a lakosokat Mecseknádasdon október 30-án, melyet a helyszínen ingyenesen biztosítanak. Ehhez mindössze a TAJ kártyára és érvényes személyazonosító okmányra lesz szükség. 

TAJ kártya és személyi igazolvány, ezekre lesz szükség a vizsgálathoz.
Forrás: MW


 

