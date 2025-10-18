október 18., szombat

Halloween Party Vajszlón – őszi móka és tökfaragás a Művelődési Házban!

Tóth Dávid
Halloween Party Vajszlón – őszi móka és tökfaragás a Művelődési Házban!

Idén ősszel is különleges programmal készül a Balikó Tamás Művelődési Ház Vajszlón, hiszen október 31-én, délután 15:00 órától kezdetét veszi a község vidám Halloween Partyja.

Az esemény célja, hogy kicsik és nagyok együtt ünnepeljék az őszi időszak egyik legizgalmasabb napját, a Halloweent. A szervezők szeretettel várnak mindenkit egy délutánra, tele játékkal, nevetéssel és kézműveskedéssel.

A programok között szerepelnek:

  • Ügyességi játékok – mókás kihívások minden korosztálynak
  • Tökfaragás – kreatív alkotás és verseny a legijesztőbb vagy legviccesebb tökért
  • Lámpás felvonulás – esti sétával zárul a nap, ahol a gyerekek saját készítésű lámpásaikkal világítják be a falut

Az esemény egyaránt szól a családoknak, baráti társaságoknak és mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és átélni az őszi közösségi hangulatot. A szervezők forró itallal és finomságokkal is készülnek, hogy senki se távozzon üres kézzel – vagy üres hassal.

Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Ház
Időpont: 2025. október 31. (péntek), 15:00 órától

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
