Halloween Party Vajszlón – őszi móka és tökfaragás a Művelődési Házban!

A programok között szerepelnek:

Ügyességi játékok – mókás kihívások minden korosztálynak

Tökfaragás – kreatív alkotás és verseny a legijesztőbb vagy legviccesebb tökért

Lámpás felvonulás – esti sétával zárul a nap, ahol a gyerekek saját készítésű lámpásaikkal világítják be a falut

Az esemény egyaránt szól a családoknak, baráti társaságoknak és mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és átélni az őszi közösségi hangulatot. A szervezők forró itallal és finomságokkal is készülnek, hogy senki se távozzon üres kézzel – vagy üres hassal.

Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Ház

Időpont: 2025. október 31. (péntek), 15:00 órától