Halloween Party Vajszlón – őszi móka és tökfaragás a Művelődési Házban!
Idén ősszel is különleges programmal készül a Balikó Tamás Művelődési Ház Vajszlón, hiszen október 31-én, délután 15:00 órától kezdetét veszi a község vidám Halloween Partyja.
Az esemény célja, hogy kicsik és nagyok együtt ünnepeljék az őszi időszak egyik legizgalmasabb napját, a Halloweent. A szervezők szeretettel várnak mindenkit egy délutánra, tele játékkal, nevetéssel és kézműveskedéssel.
A programok között szerepelnek:
- Ügyességi játékok – mókás kihívások minden korosztálynak
- Tökfaragás – kreatív alkotás és verseny a legijesztőbb vagy legviccesebb tökért
- Lámpás felvonulás – esti sétával zárul a nap, ahol a gyerekek saját készítésű lámpásaikkal világítják be a falut
Az esemény egyaránt szól a családoknak, baráti társaságoknak és mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és átélni az őszi közösségi hangulatot. A szervezők forró itallal és finomságokkal is készülnek, hogy senki se távozzon üres kézzel – vagy üres hassal.
Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Ház
Időpont: 2025. október 31. (péntek), 15:00 órától