Halloween móka lesz Pécsen: keresd elő a zombi jelmezed!

Idén is több helyen rendeznek Halloween alkalmából összejövetelt és bulit Pécsen. Az egyik helyszín a Pécs-újhegyi Szabadidőpark lesz, ahol Halloween napján, 2025. október 31-én, pénteken 16:00 órától kezdődnek a programok.

Halloween Pécs 2025

A délután Halloween-i kalandozással indul a szabadidőparkban, majd 17:00 órától kezdetét veszi a „Csokit vagy csalunk” Halloween séta Újhegyen. A résztvevők édességgyűjtés közben fedezhetik fel a környéket és találkozhatnak más jelmezes kalandorokkal is.

A programok között lesz tökfaragó verseny és jelmezverseny is, ahol a legkreatívabb résztvevőket jutalmak várják.