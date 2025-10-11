Támadnak a szörnyek
Halloween móka lesz Pécsen: keresd elő a zombi jelmezed!
Sokan szeretik a Halloween-t Pécsen is.
Idén is több helyen rendeznek Halloween alkalmából összejövetelt és bulit Pécsen. Az egyik helyszín a Pécs-újhegyi Szabadidőpark lesz, ahol Halloween napján, 2025. október 31-én, pénteken 16:00 órától kezdődnek a programok.
Halloween Pécs 2025
A délután Halloween-i kalandozással indul a szabadidőparkban, majd 17:00 órától kezdetét veszi a „Csokit vagy csalunk” Halloween séta Újhegyen. A résztvevők édességgyűjtés közben fedezhetik fel a környéket és találkozhatnak más jelmezes kalandorokkal is.
A programok között lesz tökfaragó verseny és jelmezverseny is, ahol a legkreatívabb résztvevőket jutalmak várják.
