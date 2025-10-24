Nem egy átlagos tini: Amira újra varázslatot hoz a baranyai gyerekeknek Halloweenkor!

2025 Halloween Vasas − idén is több száz gyermeknek okoznak felejthetetlen pillanatokat Pécs-Vasason. Három éve, egy akkor mindössze 16 éves lány fejéből pattant ki az ötlet: szuper lenne egy beöltözős halloweeni mulatságot összehozni a vasasi, somogyi és hirdi gyerekek számára. Az ötlet odáig nőtte ki magát, hogy 2024-ben már közel 400 lurkó mulatott együtt Vasason. Megkerestük az ötletgazdát – a még mindig roppant ifjú, ám gondolkodásában rendkívül érett Amira szavaiból egyértelműen érződött, mennyire fontos számára a gyermekek boldogsága.

A mai tizenéves korosztályban ritkaság, hogy valaki ilyen és ehhez hasonló ötletekkel álljon elő. A program megálmodójával beszéltünk, aki 16 évesen indította el ezt a kezdeményezést, amely azóta hagyománnyá vált.

„Három éve kezdtük el, akkor még csak 16 éves voltam. Az én fejemből pattant ki az ötlet, hogy mi lenne, ha az ottani gyerekeknek szerveznénk egy kis összejövetelt, mert nagyon sok gyerek él Vasason, Hirden és Somogyban, akik kicsit nehezebb sorsúak. Az első évünkben még csak gyerekjátékok voltak, mindenki beöltözött, feldíszítettük az egész lakást, minden évben a miénk a fő ház. Azóta már egyre több háztartást sikerül bevonnunk: megkérdezzük a szülőket, hogy kik azok, akik esetleg fogadnák a gyerekeket csokit vagy csalunk gyűjtésre” − kezdte Amira.

Minden dekoráció, minden halloweeni sütemény saját készítésű

Amira családja és ismeretségi köre önköltségén állítja elő évről-évre a halloween party összetevőit. A közösség pedig roppant hálás ezért, idén újra rekordszámú látogatóra számítanak.

A második évre már annyira kiforrta magát a rendezvény, hogy most már volt kürtőskalács, tea, forralt bor, sütemények, gyerekjátékok, szelfi-sarok, és nagyon sok mindennel bővültünk. 2024-ben 350 gyermek jött el a teljesen ingyenes programra. Minden gyermek alapból kap már egy kis ajándékcsomagot, ami össze van készítve. Utána tudnak menni játszani: van körülbelül 5-6 játék. Mindegyiken végigmehet a gyerkőc, és mindenhol kap egy-egy ajándékot. Idén körülbelül 3000 ajándék gyűlt össze, amit kiosztunk, tavaly minden elfogyott, gazdára talált. A mennyiségek állandóan nőnek, most is több gyerekre számítunk, mint tavaly.

Vajon mi késztet arra egy még mindig csak 18 éves lányt, hogy ilyen társadalmi ügyekkel foglalkozzon? „A sok csillogó szem és a rengeteg pozitív visszajelzés miatt nem is volt kérdés, hogy idén is megrendezzük a vasasi halloweent” − mondta el Amira.