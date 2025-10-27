október 27., hétfő

Legyünk óvatosak!

57 perce

Egyetlen mécses is elég a bajhoz – halottak napja közeledtével figyelmeztet a hatóság

Egyetlen mécses vagy gyertya is komoly tűzhöz vezethet akár a temetőben, akár a lakásban. A halottak napja különösen veszélyes időszak, óvatosnak kell lenni, a hatóságok figyelmeztetése szerint.

Wald Kata
Egyetlen mécses is elég a bajhoz – halottak napja közeledtével figyelmeztet a hatóság

Pár nap múlva mindenszentek és halottak napja, ami a sírkertek látogatottságán már most is érzékelhető -  egyre többen keresik fel a temetőket. A katasztrófavédelem korábbi tapasztalatai szerint a temetői tüzek száma is megemelkedik ebben az időszakban, és a lakásokban meggyújtott mécsesek, gyertyák is veszélyt jelenthetnek.

halottak napja mécses
Halottak napja körül rendszeresek a temetői tűzesetek - a mécsesekre nagyon kell ügyelni.

A sírkertekben minden évben előfordul, hogy kripták, sírhelyek kapnak lángra, de jellemző az is, hogy a temetőbe kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, szeméttárolók gyulladnak ki. A katasztrófavédelem tanácsainak betartásával azonban a tűzesetek megelőzhetők. 

Tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kapnak - hívják fel a figyelmet. Fontos, hogy csak olyan mécsest gyújtsunk meg, ami tartóban van kihelyezve, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. A mécsestartóban égő mécsest javasolt a sírtól való távozás előtt eloltani, és ami még nagyon fontos, hogy a hulladékgyűjtőbe forró mécsestartókat ne dobjunk. 

Halottak napja kapcsán sokan otthon is gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikre emlékezve. Lakástűzhöz vezethet, ha az égő mécsest, gyertyát gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a többi helyiségre. Ennek elkerülése érdekében javasolt a gyertyát vagy mécsest tűzálló tálra tenni, fontos az is, hogy a meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, ne legyen éghető anyag a közelében, és olyan stabil helyre tegyük, ahol nem tud eldőlni. 

A halloweeni töklámpás szintén komoly veszélyforrás, figyelmeztetnek a katasztrófavédők. Fontos, hogy a lámpás közelében ne legyen semmilyen éghető tárgy, de az a legbiztosabb, ha gyertya és mécses helyett elemes LED izzót teszünk a belsejébe. 

Halottak napja kapcsán fogyasztóvédelmi hatóság is óvatosságra int

  • A mindenszentek és a halottak napja közeledtével megnő a megemlékezéshez kapcsolódó dísztárgyak, virágcsokrok és koszorúk iránti kereslet - fontos a körültekintő vásárlás, a fogyasztóvédelmi hatóság figyelmeztetése szerint. 

Ebben az időszakban is tudatosan, fogyasztói jogainkat ismerve járjunk el. Vásárláskor törekedjünk arra, hogy minden esetben hozzájussunk a szükséges tájékoztatáshoz már a vásárlást megelőzően, ismerjük meg a termékek eladási és egységárait, illetve a szolgáltatások díjait, hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket. Ez különösen fontos a csomagolási költségek esetében, amik gyakran érintik a virágcsokor-, illetve koszorúvásárlásokat. Ha problémánk adódik, jogosultak vagyunk a vásárlók könyvében megfogalmazni észrevételeinket az üzlet működésével vagy az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, melyre a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban válaszolni - hangsúlyozza felhívásában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A megemlékezéshez kapcsolódó gyertyák esetében különösen fontos a biztonságos használat: beltéri gyertyáknál figyeljünk a címkén feltüntetett biztonsági információkra, amiket jól láthatóan, magyar nyelven szövegesen, vagy szimbólumokkal szükséges feltüntetni. Ha ezek hiányoznak, lehetőleg ne vásároljuk meg az adott terméket. Online vásárlásnál mindig nézzük meg a honlap részleteit, tájékozódjunk a vállalkozásról, valamint olvassuk el az általános szerződési feltételeket és a vásárlói visszajelzéseket, amik mind árulkodók lehetnek a csaló weboldalak leleplezésében. 

 

