Mindenszentek, halottak napja – így látogathatjuk meg szeretteink nyughelyét

Az előttünk lévő hosszú hétvége egyben mindenszentek és halottak napja ünnepét is magába foglalja. Vármegyeszerte megnő a forgalom a temetők környékén, érdemes előre felkészülni a sírlátogatásokra.

Mindenszentek és Halottak Napja ünnepén a kegyeleti megemlékezés fényei gyúlnak fel a temetőkben

Fotó: MW / Forrás: MW

A kialakult hagyományok szerint Baranyában a legnagyobb forgalom a Pécsi Köztemetőben várható. A látogatókat megnyugtathatja, hogy a temetőt üzemeltető Biokom a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel együttműködve gondoskodik a temető területének fokozott felügyeletéről, a megközelíthetőség biztosításáról.

Kiemelten fontos információ az idei kegyeleti ünnepre, hogy a gépjárművel való behajtás a temető területére kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal lehetséges. Ugyanakkor a látogatók maradéktalan kiszolgálása érdekében új parkolóhelyeket alakítottak ki a Nagyárpádi út felől, és a rendőrséggel együttműködve október 31-től a Siklósi út egyik sávjában is lehet majd parkolni.

Az idősek és nehezen mozgók közlekedését idén is ingyenes elektromos kisbusz segíti november 1-jén és 2-án a temetőben. Az egészség- és életvédelem szempontjából fontos tudnivaló, hogy a Nagyárpádi úti portánál defibrillátorral felszerelt elsősegélyhely működik, ahol szükség esetén azonnali orvosi segítség is elérhető.

Többeket is érintő információ, hogy a temető irodaépülete november 1-jén 9-17 óra, november 2-án 8-16 óra között tart nyitva; ez idő alatt sírhelymegváltásra és ügyintézésre is van lehetőség.

Az ünnepi napokon alkalmi árusítóhelyek is várják a látogatókat a főbejárat közelében. A segítségre szorulók számára pedig a megújult online sírhelykereső alkalmazás a temetopecs.hu oldalon segíti az eligazodást.

A temető útjain és környezetében a napokban nagytakarítás és karbantartás zajlott, valamint 2700 árvácskát ültettek a virágágyásokba, hogy méltó környezetben emlékezhessenek a látogatók. Az így megszépült környezetben az előzetes tájékoztatás szerint Mindenszentek napján, november 1-jén a sírkertben az alábbi programok várják az emlékezőket:

15:30 – Szentmise a Szent Mihály-kápolnában

16:00 – Mindenszenteki mécsesgyújtás

17:00 – Megemlékezés egyházi közreműködéssel a ravatalozó előtti téren - Emlékezzünk együtt – méltósággal, csendben, szeretettel.

A Tüke Busz Zrt. a várhatóan megnövekvő forgalomhoz igazítja járatait: november 1-jén (szombaton) a szabadnapokra meghirdetett, november 2-án (vasárnap) a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok.