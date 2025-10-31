56 perce
Mindenszentek, halottak napja – így látogathatjuk meg szeretteink nyughelyét
Csúcsforgalom várható a pécsi köztemetőben a hétvégén, mindenszentek ünnepén és halottak napján. A kellemetlenségek és váratlan események elkerülése érdekében nem árt tisztában lenni néhány hasznos információval mindenszentek és halottak napja kapcsán.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Az előttünk lévő hosszú hétvége egyben mindenszentek és halottak napja ünnepét is magába foglalja. Vármegyeszerte megnő a forgalom a temetők környékén, érdemes előre felkészülni a sírlátogatásokra.
A kialakult hagyományok szerint Baranyában a legnagyobb forgalom a Pécsi Köztemetőben várható. A látogatókat megnyugtathatja, hogy a temetőt üzemeltető Biokom a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel együttműködve gondoskodik a temető területének fokozott felügyeletéről, a megközelíthetőség biztosításáról.
Kiemelten fontos információ az idei kegyeleti ünnepre, hogy a gépjárművel való behajtás a temető területére kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal lehetséges. Ugyanakkor a látogatók maradéktalan kiszolgálása érdekében új parkolóhelyeket alakítottak ki a Nagyárpádi út felől, és a rendőrséggel együttműködve október 31-től a Siklósi út egyik sávjában is lehet majd parkolni.
Az idősek és nehezen mozgók közlekedését idén is ingyenes elektromos kisbusz segíti november 1-jén és 2-án a temetőben. Az egészség- és életvédelem szempontjából fontos tudnivaló, hogy a Nagyárpádi úti portánál defibrillátorral felszerelt elsősegélyhely működik, ahol szükség esetén azonnali orvosi segítség is elérhető.
Többeket is érintő információ, hogy a temető irodaépülete november 1-jén 9-17 óra, november 2-án 8-16 óra között tart nyitva; ez idő alatt sírhelymegváltásra és ügyintézésre is van lehetőség.
Az ünnepi napokon alkalmi árusítóhelyek is várják a látogatókat a főbejárat közelében. A segítségre szorulók számára pedig a megújult online sírhelykereső alkalmazás a temetopecs.hu oldalon segíti az eligazodást.
A temető útjain és környezetében a napokban nagytakarítás és karbantartás zajlott, valamint 2700 árvácskát ültettek a virágágyásokba, hogy méltó környezetben emlékezhessenek a látogatók. Az így megszépült környezetben az előzetes tájékoztatás szerint Mindenszentek napján, november 1-jén a sírkertben az alábbi programok várják az emlékezőket:
- 15:30 – Szentmise a Szent Mihály-kápolnában
- 16:00 – Mindenszenteki mécsesgyújtás
- 17:00 – Megemlékezés egyházi közreműködéssel a ravatalozó előtti téren - Emlékezzünk együtt – méltósággal, csendben, szeretettel.
A Tüke Busz Zrt. a várhatóan megnövekvő forgalomhoz igazítja járatait: november 1-jén (szombaton) a szabadnapokra meghirdetett, november 2-án (vasárnap) a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok.
Az előzetes információk szerint a 6-os járat a temetőlátogatók segítése érdekében gyakrabban közlekedik: 8:22-13:22 és 14:10-16:40 között 30 percenként indulnak nagy befogadóképességű, csuklós autóbuszok. Részletes menetrendi információk elérhetők a mobilitas.biokom.hu/menetrend oldalon, a TükeBuszON+ applikációban, valamint az egyes megállóhelyek tábláin.
Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából jelentősen megdrágulhatnak a kellékek
A hagyomány szerint mindenszentek és halottak napján sokan virággal, mécsesekkel érkeznek a temetőbe. Lesz lehetőség arra is, hogy bárki helyben vásárolja meg a kegyeleti emlékezés kellékeit. A korábbi évek tapasztalatai szerint az évnek ebben az időszakában jelentősen megdrágulnak mind a virágok, mind pedig a mécsesek. Az arányokat szemlélteti, hogy az egyébként 200-300 forintért kínált vágott virág száljáért akár ezer forintnál is többet kérhetnek az árusok, ugyanilyen mértékben lehetnek drágábbak a helyben vásárolt mécsesek is.
Mindenszentek és halottak napja ünnepén a kegyeleti megemlékezés fényei gyúlnak fel a temetőkbenFotók: Löffler Péter