Sásdon egyedülálló módon, látványos installációval várják a mindenszentek napját (VIDEÓ)

Október 31-én, halottak napja alkalmából este ismét fénybe borul Sásd: a városközpontból a temető felé vezető, mintegy háromszáz méteres járdaszakaszon százával gyúlnak meg a mécsesek. A szoborkertben 17 órakor kezdődik a közös megemlékezés, ahol a helyi plébános mond imát az elhunytakért, majd a hívekkel együtt gyertyát gyújt. A meghitt esemény az elmúlt években a város egyik legszebb hagyományává nőtte ki magát – családok, fiatalok és idősek sétálnak végig a fényfolyammá változott úton, ki csendben, ki egy-egy emléket idézve.

Dr. Győri-Korom Viktória elmondása szerint a kezdeményezés hat évvel ezelőtt családi ötletből született. A pandémia idején, amikor a személyes jelenlétre nem volt lehetőség, a szervezők mindenki helyett gyertyát gyújtottak – ezzel is erősítve a közösség összetartását a nehéz időszakban. Azóta is hagyomány maradt ez, manapság azóta is önkéntesek összefogásával valósul meg. A szervezést a helyi önkormányzat civil alapja segíti, de a mécseseket, a közös munkát és a hangulatot mindig a sásdiak adják hozzá.

Halottak napja után sem tűnnek el a mécsesek

A hagyomány egyik különleges eleme, hogy a megmaradt, félig el nem égett mécseseket nem dobják el: adventkor egy hatalmas karácsonyfa alakban újragyújtják őket. Így az emlékezés fénye a remény és az ünnep fényévé alakul. A vonatok ilyenkor gyakran dudálva haladnak el a temető felé vezető út mellett – mintha ők is köszöntenék a mécsesek sorát, amely évről évre emlékeztet: a múlt, a jelen és a közösség fénye összetartozik.