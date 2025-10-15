október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Választás

53 perce

Hamarosan döntés születik! Ők a PTE rektorjelöltjei

Címkék#pályázat#rektorjelölt#PTE#rektorhelyettes

A Pécsi Tudományegyetem jelenlegi rektora, Miseta Attila 2026. június 30-ig tölti be hivatalát, addig ő irányítja az intézményt. A következő ciklus rektorának kiválasztása azonban már elkezdődött.

Tóth Viktória
Hamarosan döntés születik! Ők a PTE rektorjelöltjei

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány – amely a PTE fenntartója – 2025. július 18-án pályázatot írt ki a rektori munkakör betöltésére. A pályázati határidőig három jelölt nyújtotta be pályázatát:

  • Prof. Dr. Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese,
  • Prof. Dr. Fábián Adrián, a PTE Állam- és Jogtudományi Kar korábbi dékánja,
  • Prof. Dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar korábbi dékánja.
rektorjelöltek
A rektorjelöltek: Betlehem József, Fábián Adrián és Kellermayer Miklós

Mindhárom pályázat érvényesnek bizonyult, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfeleltek. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány a dokumentumokat áttanulmányozta, majd a pályázati eljárás lefolytatása érdekében továbbította azokat a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa részére.

A rektorjelölt-választó szenátusi ülés október 20-án 14 órakor lesz, ám a szenátusi ülés előtt, október 15-én a jelöltek nyilvános vitafórumon ismertették programjaikat és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A vitafórumon mindhárom jelölt negyedórás blokkokban mutatta be elképzeléseit és jövőképét a Pécsi Tudományegyetemről. A jelenlévők így közvetlenül is megismerhették a jelöltek terveit és válaszaikat a korábban beérkezett kérdésekre.

A végső döntést a fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány hozza meg, és a kinevezést is ők véglegesítik a választást követő hetekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu