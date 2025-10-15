Hamarosan döntés születik! Ők a PTE rektorjelöltjei

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány – amely a PTE fenntartója – 2025. július 18-án pályázatot írt ki a rektori munkakör betöltésére. A pályázati határidőig három jelölt nyújtotta be pályázatát:

Prof. Dr. Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese,

Prof. Dr. Fábián Adrián, a PTE Állam- és Jogtudományi Kar korábbi dékánja,

Prof. Dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar korábbi dékánja.

A rektorjelöltek: Betlehem József, Fábián Adrián és Kellermayer Miklós

Mindhárom pályázat érvényesnek bizonyult, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfeleltek. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány a dokumentumokat áttanulmányozta, majd a pályázati eljárás lefolytatása érdekében továbbította azokat a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa részére.

A rektorjelölt-választó szenátusi ülés október 20-án 14 órakor lesz, ám a szenátusi ülés előtt, október 15-én a jelöltek nyilvános vitafórumon ismertették programjaikat és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A vitafórumon mindhárom jelölt negyedórás blokkokban mutatta be elképzeléseit és jövőképét a Pécsi Tudományegyetemről. A jelenlévők így közvetlenül is megismerhették a jelöltek terveit és válaszaikat a korábban beérkezett kérdésekre.

A végső döntést a fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány hozza meg, és a kinevezést is ők véglegesítik a választást követő hetekben.