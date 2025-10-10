3 órája
Hankó Balázs miniszter is meglátogatta a pécsi Családi Roadshow-t – GALÉRIA
Igazi különlegességek és egy különleges vendég is várta a családokat pénteken késő délután a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája épületében. A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett telt házas Családi roadshowt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter is meglátogatta.
A délután folyamán a gyerekek játékos, vidám foglalkozásokon vehettek részt, miközben a szülők is bekapcsolódhattak a közös élményekbe. A rendezvény célja, hogy erősítse a családi közösségeket, valamint tartalmas és örömteli programot kínáljon a legkisebb korosztálynak. Hankó Balázs az eseményen mondott köszöntőjében és roadshow keretében tartott sajtótájékoztatón is azt hangsúlyozta, hogy Magyarország családbarát ország és az is marad.
A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett Családi roadshow ez alkalommal a legapróbbakat szólította meg: a bölcsődés és kiscsoportos óvodás (maximum 4 éves) gyerekeket és kísérőiket. A szervezők egy különleges meglepetéssel is készültek: az előzetesen regisztrált gyermekek egy-egy játékmotort kapnak ajándékba, amelyet a program végén haza is vihettek.
Hankó Balázs újságíróknak az esemény kapcsán kiemelte, hogy a kormány az elmúlt években több mint 30 olyan intézkedést hozott, aminek eredményeképpen "jobb a családoknak". Úgy folytatta: a kormány ezen felül elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, ahogy fogalmazott: "családbarát adóforradalmat".
A kormány kiáll a magyar családok, a családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentessége mellett - hangoztatta a tárcavezető, a többi között jelezve, hogy október 1-étől már a háromgyermekes édesanyák is szja-mentességet élveznek. Összegzése szerint míg 2010-ben egy átlagos család támogatása 800 ezer forint volt, addig ez az összeg jövőre - a teljes évet nézve 4,7 millió forintra emelkedik.
Hankó Balázs meglátogatta a pécsi Családi RoadshowtFotók: Löffler Péter
Hankó Balázs: ellene mondunk Brüsszelnek
A kulturális és innovációs miniszter nyilatkozatában kitért arra is, hogy a kormány ellene mond Brüsszelnek, amikor az és "idetelepített pártja" el akarja venni a családi adókedvezvményeket.
Hankó Balázs a kormány családpolitikai eredményei között említette a többi között, hogy 2010 óta Pécs lakosság másfélszeresének megfelelő számú gyermek született, a termékenységi arányszám tekintetében Magyarország Európa élén jár. Továbbá - sorolta - a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, 1750 településen több mint 3000 bölcsőde működik.
Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott mások mellett Hoppál Péter, Pécs és térsége fideszes országgyűlési képviselője és Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke is.