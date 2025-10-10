Hankó Balázs miniszter is meglátogatta a pécsi Családi Roadshow-t – GALÉRIA

A délután folyamán a gyerekek játékos, vidám foglalkozásokon vehettek részt, miközben a szülők is bekapcsolódhattak a közös élményekbe. A rendezvény célja, hogy erősítse a családi közösségeket, valamint tartalmas és örömteli programot kínáljon a legkisebb korosztálynak. Hankó Balázs az eseményen mondott köszöntőjében és roadshow keretében tartott sajtótájékoztatón is azt hangsúlyozta, hogy Magyarország családbarát ország és az is marad.

Hankó Balázs meglátogatta a pécsi Családi Roadshowt. Fotó: Löffler Péter

A Családbarát Magyarország program keretében megrendezett Családi roadshow ez alkalommal a legapróbbakat szólította meg: a bölcsődés és kiscsoportos óvodás (maximum 4 éves) gyerekeket és kísérőiket. A szervezők egy különleges meglepetéssel is készültek: az előzetesen regisztrált gyermekek egy-egy játékmotort kapnak ajándékba, amelyet a program végén haza is vihettek.

Hankó Balázs újságíróknak az esemény kapcsán kiemelte, hogy a kormány az elmúlt években több mint 30 olyan intézkedést hozott, aminek eredményeképpen "jobb a családoknak". Úgy folytatta: a kormány ezen felül elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, ahogy fogalmazott: "családbarát adóforradalmat".

A kormány kiáll a magyar családok, a családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentessége mellett - hangoztatta a tárcavezető, a többi között jelezve, hogy október 1-étől már a háromgyermekes édesanyák is szja-mentességet élveznek. Összegzése szerint míg 2010-ben egy átlagos család támogatása 800 ezer forint volt, addig ez az összeg jövőre - a teljes évet nézve 4,7 millió forintra emelkedik.