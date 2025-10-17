október 17., péntek

Hedvig névnap

Hazai felmérés készült

1 órája

Meglepetés? Ez az autó lett a használt autók királya

Címkék#kategória#Suzuki Swift#modell#élmezőny#piac

Autóvásárláson gondolkodsz? A Vezess.hu cikke segíthet eligazodni a használtautó-piacon.

Bama.hu

A különféle statisztikák között ritkán kerül elő olyan, amelyik arra fókuszál, hogy egy adott hirdetett használt gépkocsi milyen gyorsan kel el. Azaz: melyik modell „forog” a leggyorsabban a használtautó-piacon? A Használtautó.hu adatain alapuló rangsor alapján a Vezess.hu feltérképezte:

  • mely modell hirdetései tűnnek el leggyorsabban,
  • mi az élmezőny öt típussal életkor szerint,
  • miként alakul a helyzet hajtásláncok mentén,
  • illetve hogyan állnak a luxusautók eladásai.
használtautó-piac
A Peugeot is kelendő a használtautó-piacon. Fotó: MTI Zrt. Fotószerkesztõség

Használtautó-piac: ezeket a modelleket viszik, mint a cukrot

Az öt leggyorsabban elkelő modell

Augusztusban, a legalább száz aktív hirdetéssel rendelkező kategórián belül, a Peugeot 307 volt az, amely átlagosan 8–9 nap alatt értékesült. Ugyanennyi idő alatt szállították el a Suzuki Wagon R+ példányait is, míg a Suzuki Ignis, a Peugeot 206 és a Suzuki Swift 9–10 nap alatt cseréltek gazdát.

Az élmezőnyből két márka emelkedik ki: a Suzuki (amely régóta népszerű a magyar piacon) és a Peugeot (amely idősebb kategóriában szintlépésként is kedvelt). Az előbbi megbízhatósága, egyszerű konstrukciója és kiszámítható karbantartási költségei miatt, az utóbbi pedig a márka megítélése és a széles motorválaszték miatt.

Használt autó vásárlás: legnépszerűbb modellek darabszám szerint + forgási sebesség

Ezek a legnépszerűbb használt autók a piacon a jelenlegi statisztikák szerint.

 ModellÁtlagos hirdetési időForgalomban lévő példányok szerinti sorrend
1.Suzuki Swift9-10 nap2.
2.Opel Astra22-23 nap1.
3.Ford Focus23-24 nap3.
4.Opel Corsa23-24 nap5.
5.Volkswagen Golf24-25 nap4.

Eladó használt autók életkor szerinti bontásban

Az életkori csoportok közül a leggyorsabban – átlagosan 21–22 nap alatt – a 15+ éves autók „fordulnak meg”. Ezt követik a 10–14 és 5–9 év közötti járművek, amelyeknél 25–28 napos átfutás mutatkozik. A leglassabb kategória a 0–4 éves autók, ahol az értékesítés akár 42–43 napig is eltarthat.

Különleges modellek: izom- és luxusautók

Néhány, nagy érdeklődésre számot tartó típusnál is megnézték a hirdetési átlagidőt:

  • Tesla Model 3: 20–21 nap
  • BMW 3-as sorozat: 26–27 nap
  • Škoda Octavia: 26–27 nap
  • Mercedes S-osztály: 34–35 nap
  • Porsche 911: 45–46 nap

A luxusmárkák (Ferrari, Bentley, Lamborghini) esetében a hirdetések általában sokkal hosszabb ideig maradnak aktívak. Például a Ferrari elkelése 40–41 nap alatt, a Bentley-é 54–55 nap alatt, a Lamborghini-é pedig 59–60 nap alatt történik átlagosan.

Elektromos és alternatív hajtás: milyen sebességgel kelnek el?

Bár sokan azt várnák, hogy villanyautók körében pörög a kereslet, az adatok nem ezt mutatják:
A leggyorsabban a benzines modellek fogynak el (25–26 nap), a dízelek 26–27 nap alatt, az elektromos autók 33–34 nap alatt, a hibridek pedig 35–36 nap alatt találnak új tulajdonost.

Mik a helyi tapasztalatok

Leszűrtük a hasznaltauto.hu keresési adatait Baranya vármegyére, hogy átböngésszük a legnépszerűbb darabokat. Kiderült, hogy Baranyában nincs eladó Suzuki Swift, a legközelebbi darabot hozzánk Siófokon árulják, az Opel Astra tekintetében viszont már jobb a helyzet, Pécs 70-90 kilométeres körzetében találunk pár darabot, Peugeot 206 és 207-es darabot viszont Pécsen is többen árulnak. 

A használtautó kereskedés is egyre népszerűbb, ám azokat a darabokat már nem ezen a portálon hirdették, hanem általában a kereskedések saját felületein.

 

