Meglepetés? Ez az autó lett a használt autók királya

A különféle statisztikák között ritkán kerül elő olyan, amelyik arra fókuszál, hogy egy adott hirdetett használt gépkocsi milyen gyorsan kel el. Azaz: melyik modell „forog” a leggyorsabban a használtautó-piacon? A Használtautó.hu adatain alapuló rangsor alapján a Vezess.hu feltérképezte:

mely modell hirdetései tűnnek el leggyorsabban,

mi az élmezőny öt típussal életkor szerint,

miként alakul a helyzet hajtásláncok mentén,

illetve hogyan állnak a luxusautók eladásai.

A Peugeot is kelendő a használtautó-piacon. Fotó: MTI Zrt. Fotószerkesztõség

Használtautó-piac: ezeket a modelleket viszik, mint a cukrot

Az öt leggyorsabban elkelő modell

Augusztusban, a legalább száz aktív hirdetéssel rendelkező kategórián belül, a Peugeot 307 volt az, amely átlagosan 8–9 nap alatt értékesült. Ugyanennyi idő alatt szállították el a Suzuki Wagon R+ példányait is, míg a Suzuki Ignis, a Peugeot 206 és a Suzuki Swift 9–10 nap alatt cseréltek gazdát.

Az élmezőnyből két márka emelkedik ki: a Suzuki (amely régóta népszerű a magyar piacon) és a Peugeot (amely idősebb kategóriában szintlépésként is kedvelt). Az előbbi megbízhatósága, egyszerű konstrukciója és kiszámítható karbantartási költségei miatt, az utóbbi pedig a márka megítélése és a széles motorválaszték miatt.

Használt autó vásárlás: legnépszerűbb modellek darabszám szerint + forgási sebesség

Ezek a legnépszerűbb használt autók a piacon a jelenlegi statisztikák szerint.

Modell Átlagos hirdetési idő Forgalomban lévő példányok szerinti sorrend 1. Suzuki Swift 9-10 nap 2. 2. Opel Astra 22-23 nap 1. 3. Ford Focus 23-24 nap 3. 4. Opel Corsa 23-24 nap 5. 5. Volkswagen Golf 24-25 nap 4.

Eladó használt autók életkor szerinti bontásban

Az életkori csoportok közül a leggyorsabban – átlagosan 21–22 nap alatt – a 15+ éves autók „fordulnak meg”. Ezt követik a 10–14 és 5–9 év közötti járművek, amelyeknél 25–28 napos átfutás mutatkozik. A leglassabb kategória a 0–4 éves autók, ahol az értékesítés akár 42–43 napig is eltarthat.