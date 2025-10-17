1 órája
Meglepetés? Ez az autó lett a használt autók királya
Autóvásárláson gondolkodsz? A Vezess.hu cikke segíthet eligazodni a használtautó-piacon.
A különféle statisztikák között ritkán kerül elő olyan, amelyik arra fókuszál, hogy egy adott hirdetett használt gépkocsi milyen gyorsan kel el. Azaz: melyik modell „forog” a leggyorsabban a használtautó-piacon? A Használtautó.hu adatain alapuló rangsor alapján a Vezess.hu feltérképezte:
- mely modell hirdetései tűnnek el leggyorsabban,
- mi az élmezőny öt típussal életkor szerint,
- miként alakul a helyzet hajtásláncok mentén,
- illetve hogyan állnak a luxusautók eladásai.
Használtautó-piac: ezeket a modelleket viszik, mint a cukrot
Az öt leggyorsabban elkelő modell
Augusztusban, a legalább száz aktív hirdetéssel rendelkező kategórián belül, a Peugeot 307 volt az, amely átlagosan 8–9 nap alatt értékesült. Ugyanennyi idő alatt szállították el a Suzuki Wagon R+ példányait is, míg a Suzuki Ignis, a Peugeot 206 és a Suzuki Swift 9–10 nap alatt cseréltek gazdát.
Az élmezőnyből két márka emelkedik ki: a Suzuki (amely régóta népszerű a magyar piacon) és a Peugeot (amely idősebb kategóriában szintlépésként is kedvelt). Az előbbi megbízhatósága, egyszerű konstrukciója és kiszámítható karbantartási költségei miatt, az utóbbi pedig a márka megítélése és a széles motorválaszték miatt.
Használt autó vásárlás: legnépszerűbb modellek darabszám szerint + forgási sebesség
Ezek a legnépszerűbb használt autók a piacon a jelenlegi statisztikák szerint.
|Modell
|Átlagos hirdetési idő
|Forgalomban lévő példányok szerinti sorrend
|1.
|Suzuki Swift
|9-10 nap
|2.
|2.
|Opel Astra
|22-23 nap
|1.
|3.
|Ford Focus
|23-24 nap
|3.
|4.
|Opel Corsa
|23-24 nap
|5.
|5.
|Volkswagen Golf
|24-25 nap
|4.
Eladó használt autók életkor szerinti bontásban
Az életkori csoportok közül a leggyorsabban – átlagosan 21–22 nap alatt – a 15+ éves autók „fordulnak meg”. Ezt követik a 10–14 és 5–9 év közötti járművek, amelyeknél 25–28 napos átfutás mutatkozik. A leglassabb kategória a 0–4 éves autók, ahol az értékesítés akár 42–43 napig is eltarthat.
Tudtad? Ezeken a helyeken mérhetnek be a leggyakrabban Baranyában! – VIDEÓ
Különleges modellek: izom- és luxusautók
Néhány, nagy érdeklődésre számot tartó típusnál is megnézték a hirdetési átlagidőt:
- Tesla Model 3: 20–21 nap
- BMW 3-as sorozat: 26–27 nap
- Škoda Octavia: 26–27 nap
- Mercedes S-osztály: 34–35 nap
- Porsche 911: 45–46 nap
A luxusmárkák (Ferrari, Bentley, Lamborghini) esetében a hirdetések általában sokkal hosszabb ideig maradnak aktívak. Például a Ferrari elkelése 40–41 nap alatt, a Bentley-é 54–55 nap alatt, a Lamborghini-é pedig 59–60 nap alatt történik átlagosan.
Elektromos és alternatív hajtás: milyen sebességgel kelnek el?
Bár sokan azt várnák, hogy villanyautók körében pörög a kereslet, az adatok nem ezt mutatják:
A leggyorsabban a benzines modellek fogynak el (25–26 nap), a dízelek 26–27 nap alatt, az elektromos autók 33–34 nap alatt, a hibridek pedig 35–36 nap alatt találnak új tulajdonost.
Mik a helyi tapasztalatok?
Leszűrtük a hasznaltauto.hu keresési adatait Baranya vármegyére, hogy átböngésszük a legnépszerűbb darabokat. Kiderült, hogy Baranyában nincs eladó Suzuki Swift, a legközelebbi darabot hozzánk Siófokon árulják, az Opel Astra tekintetében viszont már jobb a helyzet, Pécs 70-90 kilométeres körzetében találunk pár darabot, Peugeot 206 és 207-es darabot viszont Pécsen is többen árulnak.
A használtautó kereskedés is egyre népszerűbb, ám azokat a darabokat már nem ezen a portálon hirdették, hanem általában a kereskedések saját felületein.