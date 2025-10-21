október 21., kedd

Óriási eredmény

Hatalmas bravúr a pécsi szívklinikán: aranybevonatú pacemakert ültettek be

Az országban elsőként ültettek be aranybevonatú pacemakert a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikáján. A beavatkozásra egy különleges eset kapcsán volt szükség 2025 októberében.

A szóban forgó páciens ugyanis a hagyományos, titántartalmú generátorral szemben túlérzékenységi reakciót mutatott – számolt be a bravúrról az egyetem. Mint írták, a titánérzékenység egy rendkívül ritka állapot, amelynek kapcsán a szervezet allergiás reakcióval reagál a beültetett eszközzel szemben. A most behelyezett pacemaker-generátort egyedileg, a beteg alapbetegségének megfelelően gyártották le részletes kivizsgálást követően.

A szakértői csapat a pacemakerrel. Forrás: PTE

Ilyen eszköz nem érhető el a piacon, minden esetben a beteg kórtörténetének részletes elemzését követően kerül legyártásra és beültetésre; a speciális aranybevonat megakadályozza, hogy a beteg szervezete allergiás reakcióval reagáljon a beültetett generátorral szemben. A nemzetközi szakirodalomban is csak elenyésző számú, hasonló beavatkozásról számoltak be ezidáig; hazánkban első alkalommal került sor ilyen eszköz beültetésére

 – ismertették.

Hozzátették, hogy a pacemaker-generátor nem csak összetétele miatt számít különlegesnek, hanem jól példázza azt is, hogy a modern orvoslás egyre inkább a személyre szabott ellátás irányba halad. A PTE KK Szívgyógyászati Klinikájának célja, hogy hazai és nemzetközi szinten élvonalbeli terápiás megoldásokat kínáljon betegeinek – az egyéni különbségek és a magas szintű szakmai gondoskodás szem előtt tartásával. 

 

