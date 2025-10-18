október 20., hétfő

2025.10.18. 20:00

Figyelj: komoly büntetés jön, ha ezt nem teszed ki – Súlyos tízezreket vesznek ki a zsebedből

Sok magyar háztartásban még ma is hiányzik a jól látható házszámtábla, pedig ennek hiánya nemcsak kellemetlenségeket, hanem súlyos bírságot is vonhat maga után. A házszámtábla megléte nem csupán adminisztratív kötelesség, hanem a mindennapi biztonság és a hatékony segítségnyújtás alapja.

Jusztin Levente

A házszámtábla megléte és megfelelő elhelyezése az egyik legalapvetőbb, mégis gyakran elhanyagolt kötelezettség, amely minden ingatlantulajdonost érint Magyarországon. Bár apróságnak tűnhet, valójában komoly következményei lehetnek annak, ha a házszám hiányzik, olvashatatlan, vagy nem látható helyen van. A 2011. évi CLXXXIX. törvény világosan előírja, hogy minden háznak rendelkeznie kell házszámtáblával, amelyet jól látható módon – például az utcafronti homlokzaton vagy a kerítésen – kell elhelyezni.

házszámtábla
Komoly büntetés vár ránk, ha nem található otthonunknál házszámtábla
Fotó: MW

 

A postások munkáját is nehezítjük, ha nincs kinn házszámtábla

Nemcsak a jogszabály, hanem a mindennapi élet is megköveteli ezt az apró, mégis létfontosságú jelzést. A mentők, tűzoltók, rendőrök és természetesen a postások is a pontos házszám alapján tudnak tájékozódni. Ha ez hiányzik, a segítség késhet, a kézbesítés meghiúsulhat, sőt, vészhelyzetben akár emberéletek is múlhatnak rajta.

A Magyar Posta megkeresésünkre levélben is felhívta ügyfelei figyelmét arra, hogy a házszámok és levélszekrények hiánya komoly problémát okoz a kézbesítésben. Mint írták, a kézbesítők gyakran szembesülnek azzal, hogy bizonyos utcákban sem házszám, sem utcanévtábla nem található, ezért nem tudják pontosan beazonosítani a címzettet. Ilyen esetben a küldeményeket „kézbesítés akadályozott” vagy „cím nem azonosítható” jelöléssel kénytelenek visszaküldeni a feladónak.

Nem érdemes kockáztatni, komoly a büntetés érte

A Posta harminc napos határidővel felszólítja az érintett címzetteket a hiányosság pótlására, de ha ez elmarad, a kézbesítést végleg megszüntetheti. Ez nemcsak kellemetlenséget okoz a lakosoknak, hanem pénzbüntetéssel is járhat. Helyszíni bírság esetén akár 50 ezer forintot, közigazgatási eljárás során pedig 150 ezer forintot is kiszabhatnak azokra, akik nem tesznek eleget a kötelezettségüknek.

Baranyában különösen sok a probléma e téren – egy helyi postai dolgozó szerint több településen csak „kiszámolással” tudják kézbesíteni a leveleket. A külterületeken, tanyás részeken ez még nehezebb, hiszen a házak nincsenek sorban, és jelölés nélkül szinte lehetetlen a pontos beazonosításuk.

Házszámtáblák esetében csak az olvashatóság számít

Bár sokan az esztétikumra is figyelnek, amikor házszámtáblát választanak – kerámiából, fémből vagy egyedi dizájnnal készíttetnek táblát –, a legfontosabb mégis az olvashatóság és a jól látható elhelyezés. A díszítés sosem mehet a funkcionalitás rovására: a tábla legyen tiszta, jól megvilágított és egyértelműen olvasható a közterületről.

A házszámozás tehát sokkal több, mint formaság. Ez a közösségi biztonság egyik alapja, amely nélkül a sürgősségi és postai szolgáltatások hatékonysága is csorbul. A lakosság számára érdemes időről időre ellenőrizni a házszámtáblák állapotát, és szükség esetén pótolni vagy cserélni azokat – hiszen egy kis odafigyeléssel nemcsak a bírság kerülhető el, hanem akár életek is megmenthetők.

 

