Figyelj: komoly büntetés jön, ha ezt nem teszed ki – Súlyos tízezreket vesznek ki a zsebedből

A Magyar Posta megkeresésünkre levélben is felhívta ügyfelei figyelmét arra, hogy a házszámok és levélszekrények hiánya komoly problémát okoz a kézbesítésben. Mint írták, a kézbesítők gyakran szembesülnek azzal, hogy bizonyos utcákban sem házszám, sem utcanévtábla nem található, ezért nem tudják pontosan beazonosítani a címzettet. Ilyen esetben a küldeményeket „kézbesítés akadályozott” vagy „cím nem azonosítható” jelöléssel kénytelenek visszaküldeni a feladónak.

Nem érdemes kockáztatni, komoly a büntetés érte

A Posta harminc napos határidővel felszólítja az érintett címzetteket a hiányosság pótlására, de ha ez elmarad, a kézbesítést végleg megszüntetheti. Ez nemcsak kellemetlenséget okoz a lakosoknak, hanem pénzbüntetéssel is járhat. Helyszíni bírság esetén akár 50 ezer forintot, közigazgatási eljárás során pedig 150 ezer forintot is kiszabhatnak azokra, akik nem tesznek eleget a kötelezettségüknek.

Baranyában különösen sok a probléma e téren – egy helyi postai dolgozó szerint több településen csak „kiszámolással” tudják kézbesíteni a leveleket. A külterületeken, tanyás részeken ez még nehezebb, hiszen a házak nincsenek sorban, és jelölés nélkül szinte lehetetlen a pontos beazonosításuk.