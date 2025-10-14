Megállt az idő: hihetetlen állapotban talált rá egy bunkerre a baranyai urbexes!

A baranyai hegyek között rejtőző, titkos föld alatti hidegháborús bunker a szocializmus idején épült, hogy háborús helyzetben biztosítsa a helyi vezetés működését. A legújabb TikTok-videóban egy urbexes csapat felfedez egy szinte érintetlen vezetési pontot: az asztalokon régi telefonok, jegyzetfüzetek és dokumentumok sorakoznak, a falakon még mindig ott lógnak a plakátok és a műszaki tervek. A rozsdás gépek és a kifakult iratok között sétálva az embernek az az érzése támad, mintha az idő megállt volna – mintha csak a parancsnok lépett volna ki egy percre az ajtón.

Szép állapotban lévő hidegháborús bunkert talált egy baranyai urbexes

A videónál több kommentet is lehet olvasni: valaki szerint az országban összesen tizenkilenc ilyen bunker maradhatott fenn, más pedig megjegyezte, hogy ez a baranyai vezetési pont jobb állapotban van, mint a miskolci. A rejtélyes helyszín pontos koordinátáit természetesen nem árulták el, de a látvány így is lenyűgöző bepillantást nyújt a hidegháború árnyékában zajló mindennapokba.

A hidegháborús bunker a sokadik felfedezése volt a baranyai urbex-közösségnek

A baranyai urbexesek az utóbbi időben sorra tárják fel a megye elhagyatott, különös hangulatú helyeit. Legutóbb az egykori pécsváradi iskola üres termeiben jártak, korábban pedig a bólyi Club T-Boy legendás épületét fedezték fel, ahol egykor a térség legnagyobb bulijait tartották. Most viszont egészen más világba kalauzolták el a nézőket: a betonfalak és vastag acélajtók között a múlt még mindig ott lüktet – csendben, de megőrizve a korszak titkait.