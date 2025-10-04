Biztonság
2 órája
Hívásra jelentek meg a rendőrök a baranyai településen
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Tsuguliev
A Siklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója a rendőrség drogprevenciós programjának keretein belül tartott tájékoztatót a Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola és a Villányi Általános Iskolába 7. és 8. évfolyamos diákjainak.
A program célja a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, a szülők, az iskolák és a helyi közösségek közötti együttműködés erősítése, valamint a gyerekek tudatosságának növelése.
