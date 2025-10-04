Hívásra jelentek meg a rendőrök a baranyai településen

A Siklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója a rendőrség drogprevenciós programjának keretein belül tartott tájékoztatót a Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola és a Villányi Általános Iskolába 7. és 8. évfolyamos diákjainak.

A program célja a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, a szülők, az iskolák és a helyi közösségek közötti együttműködés erősítése, valamint a gyerekek tudatosságának növelése.