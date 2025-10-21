Hogy jöhet össze a haragos sikló és a kövirigó?

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság népszerű előadás-sorozata a DDNP Klub. Az ingyenes előadások résztvevői sok érdekes titkot hallhatnak növény- és állatfajokról, betekintést nyerhetnek az igazgatóságon folyó természetvédelmi szakmai munkálatokba, Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe.

A következő, november 4-i előadáson a Szársomlyó hegy védett állatvilágának életébe nyújtanak betekintést a szakértők. Biztosan szó lesz például a denevérekről, a haragos siklóról, a kígyászölyvről vagy a kövirigóról.

Az előadás 17 órakor kezdődik a pécsi Tettye Oktatási Központban.