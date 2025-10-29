Hoppál Péter: „Én a könyvtárosokkal vagyok!”

Ahogy a képviselő fogalmazott: „A héten demonstrációt tartottak Pécsett, a Tudásközpont előtt a könyvtári dolgozók. Szolidaritásomat fejeztem ki velük, mert nagyon fontos, hogy a kulturális munkát végző munkatársak a megbecsülése emelkedjen. Tíz évvel ezelőtt én voltam az az államtitkár, aki elérte a Kormánynál, hogy a könyvtárosok, a muzeológusok, a levéltárosok, a kulturális dolgozók bérfejlesztési programja elindult.

A képviselő megemlítette: korábban a a tanárok is nagyon rosszul kerestek, és az orvosok bérét is meg kellett emelni – de „ezeken már túl vagyunk, most itt az ideje, hogy a kulturális munkatársak bérfejlesztésére is sor kerüljön. Örülök, hogy a Kormány foglalkozik ezzel a kérdéssel, így a könyvtárosok és a többi kulturális munkatárs bére is remélhetőleg januártól, akár két lépcsőben, jelentős mértékbe emelkedhet. Én a könyvtárosokkal vagyok!”