Hoppál Péter figyelmeztet: magyarellenes EP-képviselők érkeznek Pécsre a Pride ürügyén

Nézzük csak, kik érkeznek pénteken Pécsre? Igen, jól látják, két magyarellenes, balliberális európai parlamenti képviselő jön a Pécs Pride alkalmából városunkba. Az egyik az LMBTQ európai parlamenti csoport tagja, a másik a Magyarországot folyamatosan vegzáló, úgynevezett jogállamisági jelentéstevő. A magyar belügyekbe akarnak beleavatkozni, és kioktatni bennünket arról, hogy kivel és hogyan éljünk saját országunkban és városunkban. Miért teszik ezt? Miért jönnek ide ilyen nagy távolságból, Brüsszelből, Pécsre? Lássuk!

Miután az amerikai külföldi forrásaik elapadtak, a külföldről pénzelt hazai NGO-k új szponzora Brüsszel lett, ami azzal jár együtt, hogy meg akarják mondani, mit csináljunk. Megmondják, mit várnak el tőlünk és a hazai ellenzéktől. Tudjuk, hogy régi igazság: aki fizeti a zenészt, az rendeli a nótát. Lássuk a Pécsre jövő, nem várt vendégek közül, ki is az a Tineke Strik?

„Időm nagy részét NGO-kkal, aktivistákkal fogom tölteni” – mondta tavalyi magyarországi látogatása kapcsán. Milyen témákban nyilvánult meg? Egyrészt kiállt a Magyarországnak járó uniós források további befagyasztása mellett. Aztán le akarta tiltatni Orbán Viktort, hogy beszélhessen az Európai Parlamentben. Eltörölné a tagállami vétójogot. Megakadályozta volna Magyarország soros uniós elnökségét. Teljes mellszélességgel hirdeti Ukrajna finanszírozását. Támogatja a migrációs paktumot. És kiállt a Soros-szervezetek mellett.

Mondjuk ki: a Pride és kísérőrendezvényei megszervezése, lebonyolítása egy politikai akció. Az LMBTQ-közösséget csak felhasználják céljaik érdekében, a fizetett NGO-k, aktivisták, ellenzék, közszereplők és a médiájuk végzi el a feladatot. Azért szabadítanak a városra budapesti és külföldi aktivistákat hétvégére, liberális EP-képviselőkkel és nemzetközi mozgalmakkal együtt, hogy támadják a patrióta, szuverén kormányunkat, és segítsék az általuk mentelmi joggal fogott ellenzéket. Céljuk egy bábkormány hatalomra segítése Magyarországon. Minden világos.

Hát ne hagyjuk, hogy külföldről érkező „vendégek” külföldi finanszírozással mondják meg nekünk, kiket engedjünk be a saját hazánkba, és hogy kikkel, hogyan éljünk. Jövőre, 2026 áprilisában ezekről a súlyos kérdésekről is döntünk.