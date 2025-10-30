október 30., csütörtök

Nemzetközi kapcsolatok erősítése

Horvát főkonzul látogatott a pécsi jogi karra

Drago Horvat főkonzul a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán járt, ahol a kar vezetésével tárgyalt a két ország felsőoktatási együttműködésének fejlesztéséről. A találkozón hangsúlyozták: a közös tudományos projektek és az egyetemi partnerségek bővítése mindkét fél számára kiemelt jelentőségű.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán fogadta dr. Mohay Ágoston Csanád dékán és dr. Gál István László dékánhelyettes Drago Horvat horvát főkonzult. A látogatás középpontjában a horvát és magyar egyetemek közötti együttműködés erősítése állt.
A megbeszélés során a felek áttekintették a közös tudományos projektek lehetőségeit, valamint az oktatási és kutatási programokban való részvétel bővítését. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a két ország közötti felsőoktatási kapcsolatok fejlesztése hosszú távon a térség tudományos életének egyik hajtóereje lehet.
A találkozó nemcsak diplomáciai udvariassági esemény volt, hanem egy újabb lépés a PTE és a horvát intézmények közötti partnerség elmélyítése felé – olyan alap, amelyre a jövőben közös kutatások és hallgatói programok épülhetnek.

 

