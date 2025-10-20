Kamerával a határ túlsó oldalán – döbbenetes fotók a háborúról (KÉPGALÉRIA)

Aztán a délszláv háború hozott izgalmakat a szűnni nem akaró szomszédolásba. Hiszen - ha lehetett - sokan akkor is átlépték a határt, amikor a fegyverropogás, az ágyúdörgés kézzel fogható közelségbe hozta a veszélyt.

Fotóriporterünk a délszláv háború idején is járt a horvát határ túloldalán

Laufer László fotóriporter kollégánk 30-25 évvel ezelőtt készült felvételein egészen különleges arcát mutatja a Baranya háromszög, Eszék, a szlavón főváros. A fotókon a város ismert részletei köszönnek vissza, olyan különleges kiegészítőkkel, mint a fegyveres katonák, a békefenntartók járművei, egy hadihajó a Dráván, vagy a golyó ütötte sebek a házak falán.

Ezek az emlékek különös megvilágításba kerülnek most, amikor autópályán kevesebb mint egy óra alatt eljuthatunk Eszékre, a horvát határ túloldalára.