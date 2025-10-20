2 órája
Kamerával a határ túlsó oldalán – döbbenetes fotók a háborúról (KÉPGALÉRIA)
A horvát határ mindig is különleges szerepet töltött be a baranyai emberek életében. A horvát határ átlépése egészen az utóbbi évekig volt rendkívüli élmény, amiket bizony érdemes felidézni.
Horvát határ, ma csak így emlegetjük. Pedig, ha néhány évtizedet visszamegyünk az időben, bizony ugyanott léptük át Magyarország határát ha Jugoszláviába, ha Eszékre, ha a Baranya háromszögbe, ha utóbb Horvátországba mentünk.
Nekünk baranyaiaknak mindig is különös kötődésünk volt déli szomszédainkhoz. Egészen a 80-as évekig, ha Eszékre mentünk, olyan volt, mintha nyugatra mennénk. Ott vásároltunk farmert, minőségi piperecuccokat, nyugati bakelitlemezeket, márkás sportcipőket. Aztán a hazai endszerváltás után jó ideig folytatódott még a határmenti biznisz, azzal kiegészülve, hogy a magyar sajt, dióbél nagyon jó cserealapnak bizonyult a túloldali piacokon.
Vissza az időben, át a horvát határonFotók: Laufer László
Aztán a délszláv háború hozott izgalmakat a szűnni nem akaró szomszédolásba. Hiszen - ha lehetett - sokan akkor is átlépték a határt, amikor a fegyverropogás, az ágyúdörgés kézzel fogható közelségbe hozta a veszélyt.
Fotóriporterünk a délszláv háború idején is járt a horvát határ túloldalán
Laufer László fotóriporter kollégánk 30-25 évvel ezelőtt készült felvételein egészen különleges arcát mutatja a Baranya háromszög, Eszék, a szlavón főváros. A fotókon a város ismert részletei köszönnek vissza, olyan különleges kiegészítőkkel, mint a fegyveres katonák, a békefenntartók járművei, egy hadihajó a Dráván, vagy a golyó ütötte sebek a házak falán.
Ezek az emlékek különös megvilágításba kerülnek most, amikor autópályán kevesebb mint egy óra alatt eljuthatunk Eszékre, a horvát határ túloldalára.