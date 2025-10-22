1 órája
Így közlekedhetsz és vásárolhatsz a hosszú hétvégén – mutatjuk, mire kell figyelni
Amilyen jó élményekkel kecsegtet a hosszú hétvége, a négy napos ünnep úgy fordíthatja fel életünket. A hosszú hétvége során sok minden változik, így a bolti nyitva tartás, a tömegközlekedés, a hivatali ügyfélszolgálatok munkarendje. Mutatjuk, mire kell figyelni.
A legfontosabb tudnivalók, ha nem autóval szeretnénk eljutni A-ból B-be: a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvége napjaira. Így több kocsival indítja az InterCity-ket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését.
A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu oldalt.
Érdemes – minél előbb – elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is.
A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.
Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.
A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását. Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.
A Volán-járatok október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.
Változik a közösségi közlekedés rendje a 2025. október 23-i ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén Pécsen is.
- Tájékoztatjuk utasainkat, hogy nemzeti ünnepünkön, október 23-án (csütörtökön) társaságunk autóbuszai a szabadnapokra érvényes menetrend szerint közlekednek. A Tüke Busz Zrt. ügyfélszolgálati irodája és bérletpénztárai ezen a napon zárva tartanak - figyelmeztetett a helyi tömegközlekedést bonyolító társaság.
Menetjegyek és bérletek elővételben a MÁV Jegyértékesítő Rendszerében (MÁV Jegypénztárakban, MÁV menetjegykiadó automatákból és a MÁV app elektronikus felületén), továbbá a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., valamint viszonteladói partnerhálózatában, mobilapplikációban vásárolhatók. Az autóbusz-vezetőknél felszállást követően gépkocsivezetői menetjegy váltására is van lehetőség.
A részletekről szólva közölték: október 24-én (pénteken) és október 25-én (szombaton) a szabadnapokra meghirdetett, október 26-án (vasárnap) a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek a társaság autóbuszai. Október 24-én (pénteken) és október 25-én (szombaton) az állandó üzemelésű bérletpénztárak a szabadnapi nyitva tartás szerint várják az utasokat. Az ügyfélszolgálati iroda október 23-26. között zárva tart.
De mi a helyzet az üzletek nyitva tartásával a hosszú hétvége napjain?
Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek. 24-én, pénteken fő szabály szerint szombati nyitva tartás lesz érvényben, 25–26-án (szombaton és vasárnap) pedig jó eséllyel szintén a hétvégi szokásos nyitvatartás szerint vásárolhatunk. Ha valakinek mindenképpen muszáj október 23-án vásárolnia, az sem lehetetlen küldetés, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, amennyiben a tulajdonos áll be a pult mögé.
A pécsi piacok nyitva tartási rendje a hétvégén
- Pécsi Vásárcsarnok: október 23. zárva, október 24. 5-17 óráig, október 25. 5-14 óráig nyitva.
- Diana téri piac: október 23. zárva, október 24. 6-17 óráig, október 25. 6-14 óráig nyitva.
- Hajnóczy piac: október 23. zárva, október 24. 6-14 óráig, október 25. 6-14 óráig nyitva.
- Pécsi Vásártér: október 23. zárva, október 24. 7,30-15,50 óráig, október 25. 7,30-15,50 óráig nyitva, október 26. 5-14 óráig nyitva.