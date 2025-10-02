október 2., csütörtök

Példaértékű

2 órája

Nem hiszed el, melyik baranyai település került a világ legjobbjai közé!

A franciaországi Montpellier-ben tartották meg hétfőn este a nemzetközi fenntartható turisztikai konferenciát és gálavacsorát, ahol kiderült, hogy Hosszúhetény is bekerült a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése közé.

Tóth Viktória

Miskolc város mellett a baranyai község, Hosszúhetény fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. A Világgazdaság számolt be az eseményről, mint írták, több mint 400 fenntartható turisztikai szakember vett rajta részt 44 országból.

Hosszúhetény a legjobbak között
Fotó: Innotime

Ahogy Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere írta Facebook-bejegyzésében, a Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába, melyet Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakember készített Poór Gabriella és Herbert Tamás képviselők támogatásával.

– Ez az elismerés nemcsak a természet védelmét igazolja, hanem azt is, hogy Hosszúhetény és térsége képes példát mutatni abban, hogyan lehet a helyi értékeket, hagyományokat és a fenntarthatóságot összehangolni. A 2004-es Zengő csatája óta a bánáti bazsarózsa és a Zengő szimbólummá váltak, erősítve a térség turisztikai és kulturális identitását – fogalmazott a polgármester.

Hosszúhetény gasztronómiája is megér egy misét

Korábban hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy 2022-ben két hosszúhetényi étterem, az Almalomb és a Hosszú Tányér is Michelin Tányért, vagyis „ajánlott” minősítést érdemelt ki a kulináris tökéletességet jelképező patinás francia étteremkalauz díjátadóján. Az Almalomb pedig egyúttal a fenntarthatóságot elismerő Zöld Csillagot is megkapta.

S, hogy miért került fel Hosszúhetény a NATO térképére? A Világgazdaság cikkéből ezt is megtudhatja!

 

 

