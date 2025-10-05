október 5., vasárnap

Aurél névnap

Múltidéző

3 órája

Ezt nem gondoltad volna: így nézett ki anno a legendás Hullámfürdő (GALÉRIA)

Címkék#emlék#vízilabda#Hullámfürdő#medence

Túlzás nélkül állítható, hogy a Pécsi Hullámfürdőt mindenki sajátjának érezheti a baranyai megyeszékhelyen. A vendégeit még ma is váró Hullámfürdőhöz megannyi pécsinek kötődnek emlékei.

Kaszás Endre

Valószínűleg senki nem utasítaná vissza, ha most felajánlanának neki annyi forintot, ahányan az évtizedek során megtanultak úszni a Pécsi Hullámfürdőben. Lehet, hogy nincs is ilyen statisztika, mindenesetre nem kevés pénzről lenne szó.

A Pécsi Hullámfürdő jobb napokon akár 2500-3000 fürdővendéget is fogadott a hőskorban
A Pécsi Hullámfürdő jobb napokon akár 2500-3000 fürdővendéget is fogadott a hőskorban
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

A pécsi emberek körében szinte mindenkinek van legalább egy sztorija, egy emléke a Hullámfürdőről. Ez nem is lehet csoda, hiszen a máig népszerű és nagy múltú vízi létesítmény fenntartói már most készülnek a fürdő alapításának jövőre esedékes századik évfordulójára. Ez a tény, illetve a centenáriumot felvezető, közelmúltban nyílt fotókiállítás adja ezen múltidézőnk apropóját, annál is inkább, mivel a tárlat fotóanyagát legalább fele részben Laufer László fotóriporter kollégánk egykori felvételei gyarapítják.

A pécsi emberek körében szinte mindenkinek van legalább egy sztorija, egy emléke a Hullámfürdőről

A fotókiállítás archív része a régmúltat idézi, míg Laufer László képei a Hullámfürdő elmúlt 40 évének emlékezetes pillanatait örökítik meg. Ezeken nem csak az önfeledt strandolás emlékei köszönnek vissza, hanem olyan események is, mint a magyar vízilabda válogatott pécsi felkészülése, az egykori nagy medencét befedő ponyvasátor, később pedig az épített mennyezet beomlása, a pécsi úszók felkészülése, a nagy sikerű vízifesztiválok, vagy akár a város polgármesterének nem feltétlenül önkéntes megmártózása.

A Pécsi Hullámfürdőt mindenki sajátjának érezheti a baranyai megyeszékhelyen

Fotók: Laufer László

 

 

