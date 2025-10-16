Húsz méter hosszú asztalánál ízlelhetik a pálinkákat a kíváncsiság félórája keretében

Nem mindennapi látványban, és élményben lesz részük az idei Szentlőrinci Pálinka, Párlat és Méz Fesztivál résztvevőinek.

A pálinkák, párlatok és mézek versenye után ugyanis a „kíváncsiság félórája„ keretében a díjazott pálinkák ill. a méz minták tulajdonosai kóstoltatást tartanak, aminek keretében egy húsz méter hosszú asztalnál mintegy 100 pálinka és hozzávetőlegesen 30 méz fajtából válogathatnak a kíváncsiskodók. Előreláthatóan 9-10 ország termékeit kóstolhatják meg a rendezvény résztvevői - tájékoztatott Győrvári Márk, kuratóriumi elnök, a rendező Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány képviseletében.

A kóstolást megkönnyíti majd az ország zászlók szerinti tájékozódás.