október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Húsz méter hosszú asztalánál ízlelhetik a pálinkákat a kíváncsiság félórája keretében

Címkék#pálinka#méz#verseny

Kaszás Endre

Nem mindennapi látványban, és élményben lesz részük az idei Szentlőrinci Pálinka, Párlat és Méz Fesztivál résztvevőinek.

A pálinkák, párlatok és mézek versenye után ugyanis a „kíváncsiság félórája„ keretében a díjazott pálinkák ill. a méz minták tulajdonosai kóstoltatást tartanak, aminek keretében egy húsz méter hosszú asztalnál mintegy 100 pálinka és hozzávetőlegesen 30 méz fajtából válogathatnak a kíváncsiskodók. Előreláthatóan 9-10 ország termékeit kóstolhatják meg a rendezvény résztvevői - tájékoztatott Győrvári Márk, kuratóriumi elnök, a rendező Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány képviseletében.

A kóstolást megkönnyíti majd az ország zászlók szerinti tájékozódás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu