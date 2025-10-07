Írd fel a dátumot
Idegen károkozás történt − újabb áramszünet jön!
Karbantartási munkálatok kezdődnek.
Tervezett áramszünet lesz, idegen károkozás miatt.
Pécsvárad Város Önkormányzata számolt be arról, hogy az E.ON ismét előre betervezett áramszünetet rendelt el a településen több utcában, idegen károkozás helyreállítása miatt.
Az áramszünet ideje: 2025.10.14. 08:00 - 15:30
Áramszünet oka: idegen károkozás helyreállítása
Érintett felhasználási helyek:
- Ady Endre utca
- Beke dűlő
- Külsőtanya
- Magyar köz
- Magyar tér
- Nagypalli utca
- Petőfi utca
- Pécsi út
- Szártetői út
- Táncsics utca
- Zengő utca
- Öregbeke dűlő
