Idegen károkozás történt − újabb áramszünet jön!

Pécsvárad Város Önkormányzata számolt be arról, hogy az E.ON ismét előre betervezett áramszünetet rendelt el a településen több utcában, idegen károkozás helyreállítása miatt.

Az áramszünet ideje: 2025.10.14. 08:00 - 15:30

Áramszünet oka: idegen károkozás helyreállítása

Érintett felhasználási helyek:

- Ady Endre utca

- Beke dűlő

- Külsőtanya

- Magyar köz

- Magyar tér

- Nagypalli utca

- Petőfi utca

- Pécsi út

- Szártetői út

- Táncsics utca

- Zengő utca

- Öregbeke dűlő