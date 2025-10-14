Ilyet láttál már? Így fogták be a háziállatot, aki Komló utcáin kóborolt - VIDEÓ!

Hétfőn különös látványban volt részük a komlóiaknak: a város utcáin egy házi sertés sétálgatott szabadon. Az állatot több helyi lakos is lefotózta, mielőtt az Álmok Útján Állatvédő Egyesület, valamint civil segítők közösen befogták volna. Az egyesület beszámolója szerint az eset különlegesnek számít, hiszen bár korábban már mentettek kutyát, macskát, sőt vadon élő állatokat is, házi disznóval eddig még nem találkoztak.

Komlón az úton sétálgatott egy házi malac

Forrás: Álmok Útján Állatvédő Egyesület - Facebook

A befogás során a szervezet együttműködött komlói civil állatvédőkkel, az összefogásnak köszönhetően az állat elhelyezéséről és ellátásáról is gondoskodtak. Az egyesület megköszönte minden közreműködő segítségét, és hangsúlyozta: számukra mindegy, milyen állatról van szó, ha bajba kerül, segítenek rajta.



