2 órája
Indul Mohács hatmilliárdos belváros-felújítása – így kap új arculatot a város (FOTÓK)
Átadták csütörtökön a munkaterületet a kivitelezőnek, így megkezdődhetnek a munkálatok Mohács belvárosában: harmincezer négyzetméteren dolgoznak majd a szakemberek. A város arculatát évtizedekre meghatározó, csaknem hatmilliárd forintba kerülő beruházást úgy ütemezik, hogy a jövő évi busójárást a megszokott módon lehessen megrendezni.
– Mohács egyik ikonikus helyén, a Széchenyi téren állunk most – mondta Hargitai János, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a munkaterület csütörtöki átadásán.
– Képzeljük magunkat 1926-ba: a csata négyszázadik évfordulóján már állt a városháza, a Fogadalmi templom helyén még semmi nem volt. Ezen az évfordulón itt volt Horthy Miklós kormányzó, az akkori kultuszminiszter és mások mellett a pécsi püspök. Akkor rakták le a templom alapkövét, amely soha nem lett olyan, amilyennek tervezték. Nekünk nem az a célunk, hogy az eredeti tervet megvalósítsuk, mert azon már túllépett az idő. Arra törekszünk, hogy amit az emlékezet kapcsán felhalmoztak elődeink, azt az 500. év generációja megőrizze, de részben újra is fogalmazza. A felújítás érinteni fogja a templomot és a két árkádsort is, a mögöttük lévő térben pedig létrejönnek azok a művészeti alkotások, amelyek a két csata – a vesztes és a későbbi győztes ütközet – hőseiről tudósítanak.
Sajtótájékoztatót tartottak Mohácson a belváros fejlesztésének megvalósításárólFotók: Löffler Péter
A nemzeti oldal képviselője emlékeztetett arra is, hogy a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen is megkezdődnek a munkálatok a napokban.
Nyul István, a közlekedési tárca államtitkára arról beszélt: fontos szempont, hogy értéket mentsünk és értéket teremtsünk. Előbbi az elődeinktől kapott örökség méltó módon való megőrzését és megújítását jelenti, utóbbi pedig – az épülő hídra és az új utakra utalva – a szinte a semmiből kinövő építményeket. Mohácson most mindkettőre van példa. A beruházások eredményeként komoly lehetőséget kap a környék arra, hogy mind infrastrukturális, mind városfejlesztési, mind kulturális szempontból magasabb szintre kerüljön, és méltó örökséget hagyjon a jövőnek.
– Mohács talán egyik legnagyobb beruházását kezdjük most meg – fogalmazott Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere.
– Nem kis feladat áll előttünk. Képzeljük el, a város közepét fel fogjuk túrni, hatalmas területen, harmincezer négyzetméteren zajlanak majd a munkálatok. De mindezt úgy kell elvégezni, hogy közben Mohács élhető és működőképes maradjon.
Kifejtette: a Rákóczi és a Szabadság utca sarkától a sétálóutca végéig folyik majd a munka, beleértve a teljes Széchenyi teret és a templom mögötti teret. Nem egyszerre, hanem ütemezve dolgoznak a kivitelezők.
Kitért arra is, hogy a jövő évi busójárás megtartását nem érinti a most kezdődő beruházás, mivel úgy állapodtak meg a kivitelezővel, hogy a rendezvény idejére visszakapja a város a teret, utána pedig folytatódik a munka.
– A teljes beruházás a csata 500. évfordulójára nem fog elkészülni, célunk az, hogy a beruházás egyik fő eleme, a templom és az árkádsor felújítása befejeződjön, és elkészüljön a templom mögötti tematikus sétány is
– fogalmazott a polgármester.
A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett munkálatok költségeit az állam állja. Ezek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak.
A szóban forgó két beruházás messze nem csupán Mohács főterének átépítését és a templom felújítását foglalja magában. Olyannyira nem, hogy lényegében a teljes belvárost átépítik.
Többek között új burkolatot kap a Széchenyi tér, szökőkutat építenek a közepén, az árkádsor tetőzete teljes felújításon esik át, történelmi sétányt és ligetet alakítanak ki a templom mögött interaktív táblákkal. Felújítják a zászlótartó csoportot, az országzászlót, a Szentháromság-szobrot, új dísz- és közvilágítási rendszert építenek ki. A sétálóutca is teljes egészében megújul, ahogy a Szabadság utca egy része is.
A teljes beruházás hatalmas, harmincezer négyzetméteres területet érint. A kivitelezést az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. végzi bruttó 6,062 milliárd forintért, a cégnek 650 nap áll rendelkezésére a befejezésre.
Az emlékhelyen is indul az építkezés
Október elsején átadták a munkaterületet, így a Mohácsi Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója és bővítése is elkezdődik. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a létesítmény zárva tart. A kormány korábbi döntése értelmében mintegy 16 milliárd forintból valósítják meg a beruházást. Az 1976-ban átadott, mára azonban elavult és erősen leromlott állapotú, térszint alatti, árkádos épületet kibővítve új, interaktív kiállítótereket alakítanak ki, ahol történelmi, régészeti, antropológiai és egyháztörténeti kiállítás lesz látható a legmodernebb interaktív elemek felhasználásával.
A tömegsírokból kikerült, egy személyhez tartozónak minősített csontok az emlékhely területén kialakított, rendezett temetőben nyerhetnek végső, méltó elhelyezést. Az így kialakított sírkert központi helyén kápolna épül. A kiállítótér, a hősi sírkert és a kápolna felépítését követően a Mohács 500 emlékév kiemelt, megrendítő eseménye a kiemelt csontvázak méltó újratemetése lesz.