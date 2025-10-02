Indul Mohács hatmilliárdos belváros-felújítása – így kap új arculatot a város (FOTÓK)

A nemzeti oldal képviselője emlékeztetett arra is, hogy a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen is megkezdődnek a munkálatok a napokban.

Nyul István, a közlekedési tárca államtitkára arról beszélt: fontos szempont, hogy értéket mentsünk és értéket teremtsünk. Előbbi az elődeinktől kapott örökség méltó módon való megőrzését és megújítását jelenti, utóbbi pedig – az épülő hídra és az új utakra utalva – a szinte a semmiből kinövő építményeket. Mohácson most mindkettőre van példa. A beruházások eredményeként komoly lehetőséget kap a környék arra, hogy mind infrastrukturális, mind városfejlesztési, mind kulturális szempontból magasabb szintre kerüljön, és méltó örökséget hagyjon a jövőnek.

– Mohács talán egyik legnagyobb beruházását kezdjük most meg – fogalmazott Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere.

– Nem kis feladat áll előttünk. Képzeljük el, a város közepét fel fogjuk túrni, hatalmas területen, harmincezer négyzetméteren zajlanak majd a munkálatok. De mindezt úgy kell elvégezni, hogy közben Mohács élhető és működőképes maradjon.

Kifejtette: a Rákóczi és a Szabadság utca sarkától a sétálóutca végéig folyik majd a munka, beleértve a teljes Széchenyi teret és a templom mögötti teret. Nem egyszerre, hanem ütemezve dolgoznak a kivitelezők.