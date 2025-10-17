Indul az influenza elleni védekezés - ekkor érkezhetnek a vakcinák

Érkeznek hamarosan az influenza elleni oltóanyagok a baranyai háziorvosokhoz - szerint a jövő hét második felétől már elérhető lesz az ingyenes védőoltás a vármegye több településén, tudtuk meg baranyai háziorvosoktól, akiknek tapasztalatai szerint az érdeklődés a korábbi években megszokottnál nagyobb, sokan várják a vakcinák érkezését.

A többek közt az influenza által okozott vírusfertőzések alakulását figyelemmel kísérő légúti figyelőszolgálat is már megkezdte működését.

Jelenleg több különféle vírus is okoz influenzaszerű panaszokat, de ezek tüneti kezeléssel jellemzően orvosolhatók. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai egyébként azt mutatják, hogy Magyarországon a lakosság körében az influenzavírusok terjedése november végétől figyelhető meg, és a járványos szintet általában januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást mindenképp a járvány kialakulása előtt javasolt beadatni. A védettség általában két-három hét alatt fejlődik ki, és több hónapig tart, ezért célszerű mihamarabb kérni az oltást. A kórokozó változékonysága miatt pedig minden évben új vakcinát állítanak elő, ezért kell évente beadatni.

Az ingyenes oltás a korábbi években már megszokottak szerint ezúttal is azoknak jár, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan ki vannak téve a fertőződés veszélyének - például krónikus betegek, hatvan éven felüliek, várandósok -, illetve akik ezeket a csoportokat, az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik, azaz például egészségügyi és szociális szférában dolgozók, illetve tartósan ápolási vagy szociális intézményben tartózkodók.