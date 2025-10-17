október 17., péntek

Oltás

1 órája

Indul az influenza elleni védekezés - ekkor érkezhetnek a vakcinák

Címkék#influenzavírus#háziorvos#vakcina

Úgy tudjuk, hogy jövő héten megérkeznek az ingyenes oltóanyagok a háziorvosi rendelőkbe. Indul az influenza elleni védekezés - az injekció iránt nagy az érdeklődés.

Wald Kata
Indul az influenza elleni védekezés - ekkor érkezhetnek a vakcinák

Az influenza elleni ingyenes védőoltás iránt a korábbi években tapasztaltaknál nagyobb az érdeklődés

Forrás: MW

Érkeznek hamarosan az influenza elleni oltóanyagok a baranyai háziorvosokhoz - szerint a jövő hét második felétől már elérhető lesz az ingyenes védőoltás a vármegye több településén, tudtuk meg baranyai háziorvosoktól, akiknek tapasztalatai szerint az érdeklődés a korábbi években megszokottnál nagyobb, sokan várják a vakcinák érkezését. 

influenza oltás
Az influenza elleni ingyenes védőoltás iránt a korábbi években tapasztaltaknál nagyobb az érdeklődés

A többek közt az influenza által okozott vírusfertőzések alakulását figyelemmel kísérő légúti figyelőszolgálat is már megkezdte működését. 

Az influenza elleni védettség kialakuláshoz két-három hét kell, az oltást követően

Jelenleg több különféle vírus is okoz  influenzaszerű panaszokat, de ezek tüneti kezeléssel jellemzően orvosolhatók.  Az elmúlt évtizedek tapasztalatai egyébként azt mutatják, hogy Magyarországon a lakosság körében az influenzavírusok terjedése november végétől figyelhető meg, és a járványos szintet általában januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást mindenképp a járvány kialakulása előtt javasolt beadatni. A védettség általában két-három  hét alatt fejlődik ki, és több hónapig tart, ezért célszerű mihamarabb kérni az oltást. A kórokozó változékonysága miatt pedig minden évben új vakcinát állítanak elő, ezért kell évente beadatni.  

Az ingyenes oltás a korábbi években már megszokottak szerint ezúttal is azoknak jár, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan ki vannak téve a fertőződés veszélyének - például krónikus betegek, hatvan éven felüliek, várandósok -, illetve akik ezeket a csoportokat, az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik, azaz például egészségügyi és szociális szférában dolgozók, illetve tartósan ápolási vagy szociális intézményben tartózkodók. 

 

