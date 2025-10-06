Mutatjuk, hogy mi az ingyenes parkoláshoz vezető út Pécsen!

Pécsett hat éve hangzott el a politikai ígéret: a városban nem kell majd parkolási díjat fizetni azoknak, akik egészségügyi ellátás miatt kénytelenek megállni a fizetős övezetekben. Az önkormányzati rendeletet ugyanakkor csak most alkották meg, holott láthatóan szög egyszerű metódusról van szó. Az októbertől érvényes ingyenes parkolás szabályozása szerint a pécsi parkolás üzemeltetője, a Biokom NKft. most lehetőséget ad a parkolási díj visszaigénylésére. A kérdés azonban adott: nehezen kivitelezhető, bonyolult ügyintézés lesz?

Ingyenes parkolás az egészségügyi intézményeknél? Pécsieknek lehetséges - Fotó: Kovács Lilliána

Papíron jól hangzik

A szabályozás értelmében a Városi Parkolókártya tulajdonosai visszakaphatják a parkolásért kifizetett összeget, ha maguk vagy közeli hozzátartozójuk egészségügyi ellátás miatt vették igénybe a fizetős parkolóhelyet.

A kedvezmény igénybevételéhez két dokumentum szükséges:

az egészségügyi intézmény igazolása az ellátás időpontjáról és időtartamáról,

valamint a megváltott parkolójegy.

Az igazolásokkal a Biokomhoz kell fordulni, amely ellenőrzi a jogosultságot, és visszafizeti a díjat.

Kérdés, hogy a gyakorlatban miként működik az ingyenes parkolás?

A cél önmagában helyes: a betegellátás ideje alatt senkit sem lenne szabad plusz költségek elé állítani. Azonban az intézkedés valódi haszna azon múlik, hogy gyakorlatban miként lehet keresztülvinni.

Lapunk megkereste a pécsi önkormányzatot és a Biokomot is, hogy megtudjuk: hogyan lehet a gyakorlatban elintézni a visszatérítést? A Biokom ügyfélszolgálatára kell bemenni? Illetve hogyan, milyen módon fizetik vissza a pénzt? Készpénzben, utalással, ha ez utóbbi, akkor hova? Miért van szükség Városi Parkolókártyára ehhez?

A Biokom megkeresésünkre közölte, hogy a kedvezmény igénybevételére a Pécsett állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek jogosultak, akik kiváltották a Biokom ügyfélszolgálatán saját autójukra a Városi Parkolókártyát, mely kártya egyéb parkolási kedvezményre is jogosítja használóját, hiszen a 2. parkolózóna területén minden nap az első parkolásukból 30 percet díjmentesen várakozhatunk azzal, ha ezzel a kártyával vásárolják meg parkolójegyüket.

Hozzátették: a kedvezmény juttatása az esetleges visszaélések elkerülése érdekében csak utólagos lehet, azaz az egészségügyi ellátás megtörtént igénybevételét igazoló irat megléte szükséges a kedvezmény igénybevételéhez. A városi parkolókártya használatához azért köti a rendeletalkotó a kedvezmény igénybevételét, mert ezáltal igazolható a jogosultság (pécsi lakcím), ráadásul azt csak egyszer kell igazolnia a kedvezményezettnek, a kártya kiváltásakor. A kártyára történő visszatérítés is így ez esetben gyors, egyszerű, nem szükséges személyes ügyfélszolgálati jelenlét.

A Városi Parkolókártya egyszeri díja 1000 forint, de ezt a "leparkolhatjuk" az ingyenes félórákkal gyorsan. Biokom ügyfélszolgálata szerint beteg ambuláns lapján szereplő dátumot összevetik a parkolójegy dátumával, és ez alapján fizetik vissza a díjat. Ezt személyesen, vagy pedig a dokumentumok elküldésével e-mailen is lehet intézni.