Trükk?

4 órája

Mutatjuk, hogy mi az ingyenes parkoláshoz vezető út Pécsen!

Címkék#Városi Parkolókártya#kedvezmény#dokumentum#ügyfélszolgálat#díj

Októbertől jönnek a változások. Mutatjuk, hogyan lehetséges az egészségügyi ellátás idejére az ingyenes parkolás a pécsieknek.

Bóka Máté Ciprián

Pécsett hat éve hangzott el a politikai ígéret: a városban nem kell majd parkolási díjat fizetni azoknak, akik egészségügyi ellátás miatt kénytelenek megállni a fizetős övezetekben. Az önkormányzati rendeletet ugyanakkor csak most alkották meg, holott láthatóan szög egyszerű metódusról van szó. Az októbertől érvényes ingyenes parkolás szabályozása szerint a pécsi parkolás üzemeltetője, a Biokom NKft. most lehetőséget ad a parkolási díj visszaigénylésére. A kérdés azonban adott: nehezen kivitelezhető, bonyolult ügyintézés lesz?

Városi parkolókártyával működik az ingyenes parkolás
Ingyenes parkolás az egészségügyi intézményeknél? Pécsieknek lehetséges - Fotó: Kovács Lilliána 

Papíron jól hangzik

A szabályozás értelmében a Városi Parkolókártya tulajdonosai visszakaphatják a parkolásért kifizetett összeget, ha maguk vagy közeli hozzátartozójuk egészségügyi ellátás miatt vették igénybe a fizetős parkolóhelyet.

A kedvezmény igénybevételéhez két dokumentum szükséges:

  • az egészségügyi intézmény igazolása az ellátás időpontjáról és időtartamáról,
  • valamint a megváltott parkolójegy.

Az igazolásokkal a Biokomhoz kell fordulni, amely ellenőrzi a jogosultságot, és visszafizeti a díjat.

Kérdés, hogy a gyakorlatban miként működik az ingyenes parkolás?

A cél önmagában helyes: a betegellátás ideje alatt senkit sem lenne szabad plusz költségek elé állítani. Azonban az intézkedés valódi haszna azon múlik, hogy gyakorlatban miként lehet keresztülvinni.

Lapunk megkereste a pécsi önkormányzatot és a Biokomot is, hogy megtudjuk: hogyan lehet a gyakorlatban elintézni a visszatérítést? A Biokom ügyfélszolgálatára kell bemenni? Illetve hogyan, milyen módon fizetik vissza a pénzt? Készpénzben, utalással, ha ez utóbbi, akkor hova? Miért van szükség Városi Parkolókártyára ehhez? 

A Biokom megkeresésünkre közölte, hogy a kedvezmény igénybevételére a Pécsett állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek jogosultak, akik kiváltották a Biokom ügyfélszolgálatán saját autójukra a Városi Parkolókártyát, mely kártya egyéb parkolási kedvezményre is jogosítja használóját, hiszen  a 2. parkolózóna területén minden nap az első parkolásukból 30 percet díjmentesen várakozhatunk azzal, ha ezzel a kártyával vásárolják meg parkolójegyüket. 

Hozzátették: a kedvezmény juttatása az esetleges visszaélések elkerülése érdekében csak utólagos lehet, azaz az egészségügyi ellátás megtörtént igénybevételét igazoló irat megléte szükséges a kedvezmény igénybevételéhez. A városi parkolókártya használatához azért köti a rendeletalkotó a kedvezmény igénybevételét, mert ezáltal igazolható a jogosultság (pécsi lakcím), ráadásul azt csak egyszer kell igazolnia a kedvezményezettnek, a kártya kiváltásakor. A kártyára történő visszatérítés is így ez esetben gyors, egyszerű, nem szükséges személyes ügyfélszolgálati jelenlét.

A Városi Parkolókártya egyszeri díja 1000 forint, de ezt a "leparkolhatjuk" az ingyenes félórákkal gyorsan. Biokom ügyfélszolgálata szerint beteg ambuláns lapján szereplő dátumot összevetik a parkolójegy dátumával, és ez alapján fizetik vissza a díjat. Ezt személyesen, vagy pedig a dokumentumok elküldésével e-mailen is lehet intézni. 

Díjat is emeltek

A kedvezmény bevezetésével párhuzamosan azonban díjat is emeltek: Pécsen október elsejétől drasztikus mértékben emelték fel a parkolási díjakat, a változtatások pedig szinte minden területet érintettek. Az önkormányzat saját bevallása szerint is a 2024-es parkolási szokások alapján az átlagos díjemelés 56 százalékos.

 

 

