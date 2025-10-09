1 órája
Több baranyai településen is áramkimaradások jelentkeztek − károkozás történt!
Az elmúlt időszakban több probléma is jelentkezett az áramszolgáltatás kapcsán Pécsen és környékén.
Tervezett áramszünet lesz, idegen károkozás miatt.
Folyamatos, rövid áramkimaradások, váratlan több órás áramszünetek − mi folyik Baranyában? Az elmúlt időszakban több településen is problémák jelentkeztek. Kővágószőlősön és Kővágótöttösön a szerdai nap során üzemzavar lépett fel, ennek megoldásán már dolgozik az E.ON, míg pár napja Pécsvárad Város Önkormányzata számolt be arról, hogy a szolgáltató ismét előre betervezett áramszünetet rendelt el a településen több utcában, idegen károkozás helyreállítása miatt.
Pécs egyes városrészein, Újhegyen, Vasason, Somogyban és Hirden is gyakori az áram- , illetve internet probléma. A vármegyeszékhelyen a mai (10.09, csütörtök) napra is több betervezett áramszünet van érvényben, főként az Újhegyen élőket fogja érinteni a csütörtöki több órás áramszünet.