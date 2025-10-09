október 9., csütörtök

Dénes névnap

11°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történik?

46 perce

Több baranyai településen is áramkimaradások jelentkeztek − károkozás történt!

Címkék#internet#városrész#áramszünet#Kővágótöttös#Vasas

Az elmúlt időszakban több probléma is jelentkezett az áramszolgáltatás kapcsán Pécsen és környékén.

Bama.hu
Több baranyai településen is áramkimaradások jelentkeztek − károkozás történt!

Tervezett áramszünet lesz, idegen károkozás miatt.

Folyamatos, rövid áramkimaradások, váratlan több órás áramszünetek − mi folyik Baranyában? Az elmúlt időszakban több településen is problémák jelentkeztek. Kővágószőlősön és Kővágótöttösön a szerdai nap során üzemzavar lépett fel, ennek megoldásán már dolgozik az E.ON, míg pár napja Pécsvárad Város Önkormányzata számolt be arról, hogy a szolgáltató ismét előre betervezett áramszünetet rendelt el a településen több utcában, idegen károkozás helyreállítása miatt.

Pécs egyes városrészein, Újhegyen, Vasason, Somogyban és Hirden is gyakori az áram- , illetve internet probléma. A vármegyeszékhelyen a mai (10.09, csütörtök) napra is több betervezett áramszünet van érvényben, főként az Újhegyen élőket fogja érinteni a csütörtöki több órás áramszünet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu