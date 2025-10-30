Így lehetünk könnyen egy csalás áldozata az online piactéren!

Egy baranyai olvasónk augusztusban kinézett magának egy elektronikai eszközt az egyik legnépszerűbb online piactéren, mintegy 80 ezer forint értékben. Mivel a hirdetés korrektnek tűnt, és az eladó gyors ügyintézést ígért, olvasónk vállalta, hogy előre elutalja a postaköltséget. Az eladó azt ígérte, a héten fel is adja a csomagot – ekkor még nem lehetett tudni, hogy internetes csalás készülődik.

Egyre többször fordul elő internetes csalás a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint

Fotó: MW

Pár nappal később azonban újabb üzenet érkezett: az eladó állítása szerint a termék nem működött rendesen, ezért visszaküldte garanciális javításra, és türelmet kért. Olvasónk türelmesen várt, de egy hónap elteltével már inkább a pénzét szerette volna visszakapni, és elállt a vásárlástól. Az eladó ezt elfogadta, ígéretet is tett a visszautalásra – ám ez a mai napig nem történt meg. Azóta csupán hitegetések történtek a pénz visszautalásával kapcsolatban.

Ezt mondják a rendőrök az internetes csalásokról

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát megkerestük az ügyben. A hatóság elmondta, az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű esetek:

„A Facebook Marketplace felületén egyre gyakrabban fordul elő, hogy az eladó előre kéri a postaköltség vagy az előleg átutalását, majd a terméket nem küldi el, és a pénzt sem téríti vissza. Ezek az esetek a csalás bűncselekmény gyanúját vetik fel. A gyors reagálás és a bizonyítékok megőrzése nagyban segítheti a hatósági eljárást” – közölték.

A rendőrség szerint az úgynevezett „előrefizetéses” átverés az egyik leggyakoribb módszer: a csaló eladóként hirdeti meg a terméket, majd miután a vevő elutalta a pénzt, egyszerűen eltűnik, és letiltja a kapcsolatot. De gyakoriak a „hamis termékes” csalások is, amikor a vevő jóval piaci ár alatti ajánlatot lát, ám vagy silány minőségű utánzatot kap, vagy semmit sem.

A hatóság hangsúlyozza: soha ne utaljunk előre ismeretlen eladónak, és ha lehetőség van rá, mindig személyesen vegyük át a terméket nyilvános helyen. Érdemes utánvéttel fizetni, vagy a Marketplace beépített, biztonságos fizetési megoldásait használni. Az is gyanús lehet, ha az eladó sürgeti a tranzakciót, „biztonsági díjat” kér, vagy gyanús linket küld.