1 órája
Így lehetünk könnyen egy csalás áldozata az online piactéren!
Olvasónk egy kedvezőnek tűnő online ajánlat miatt került kellemetlen helyzetbe, miután hiába várta a megvásárolt termékét, pénzét sem kapta vissza. Az internetes csalás egyre több vásárlót érint, különösen a Facebook Marketplace felületén, ahol a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni a gyanútlan felhasználókat.
Egy baranyai olvasónk augusztusban kinézett magának egy elektronikai eszközt az egyik legnépszerűbb online piactéren, mintegy 80 ezer forint értékben. Mivel a hirdetés korrektnek tűnt, és az eladó gyors ügyintézést ígért, olvasónk vállalta, hogy előre elutalja a postaköltséget. Az eladó azt ígérte, a héten fel is adja a csomagot – ekkor még nem lehetett tudni, hogy internetes csalás készülődik.
Pár nappal később azonban újabb üzenet érkezett: az eladó állítása szerint a termék nem működött rendesen, ezért visszaküldte garanciális javításra, és türelmet kért. Olvasónk türelmesen várt, de egy hónap elteltével már inkább a pénzét szerette volna visszakapni, és elállt a vásárlástól. Az eladó ezt elfogadta, ígéretet is tett a visszautalásra – ám ez a mai napig nem történt meg. Azóta csupán hitegetések történtek a pénz visszautalásával kapcsolatban.
Ezt mondják a rendőrök az internetes csalásokról
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát megkerestük az ügyben. A hatóság elmondta, az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű esetek:
„A Facebook Marketplace felületén egyre gyakrabban fordul elő, hogy az eladó előre kéri a postaköltség vagy az előleg átutalását, majd a terméket nem küldi el, és a pénzt sem téríti vissza. Ezek az esetek a csalás bűncselekmény gyanúját vetik fel. A gyors reagálás és a bizonyítékok megőrzése nagyban segítheti a hatósági eljárást” – közölték.
A rendőrség szerint az úgynevezett „előrefizetéses” átverés az egyik leggyakoribb módszer: a csaló eladóként hirdeti meg a terméket, majd miután a vevő elutalta a pénzt, egyszerűen eltűnik, és letiltja a kapcsolatot. De gyakoriak a „hamis termékes” csalások is, amikor a vevő jóval piaci ár alatti ajánlatot lát, ám vagy silány minőségű utánzatot kap, vagy semmit sem.
A hatóság hangsúlyozza: soha ne utaljunk előre ismeretlen eladónak, és ha lehetőség van rá, mindig személyesen vegyük át a terméket nyilvános helyen. Érdemes utánvéttel fizetni, vagy a Marketplace beépített, biztonságos fizetési megoldásait használni. Az is gyanús lehet, ha az eladó sürgeti a tranzakciót, „biztonsági díjat” kér, vagy gyanús linket küld.
Mit tegyünk, ha mégis átvertek minket?
Ha valaki mégis csalás áldozata lett, fontos, hogy ne küldjön több pénzt, és azonnal gyűjtse össze az üzenetváltásokat, bizonylatokat, bankszámlaszámokat. A bank értesítése mellett mielőbb feljelentést kell tenni a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, valamint jelenteni a csalást a Marketplace felületén. Az Áldozatsegítő Központ szakemberei további segítséget nyújthatnak a károsultaknak.
A történet tanulsága egyértelmű: az online vásárlás kényelmes, de csak akkor biztonságos, ha körültekintően járunk el. Olvasónk esete figyelmeztetés mindenkinek – a bizalom mellett az óvatosság is elengedhetetlen a digitális térben.