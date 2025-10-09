október 9., csütörtök

Bővül az ipari park

4 órája

Óriási fejlesztés indul a baranyai városban – új korszak kezdődik!

Címkék#pályázat#TOP Plusz#Duna-híd#Ipari Park

Jelentős fejlesztés indult el Bólyban. Bővül az ipari park.

Wald Kata

Kezdődik a Bólyi Ipari Park keleti oldalának fejlesztése - számolt be a hírről hivatalos Facebook oldalán a bólyi önkormányzat. A munkaterület átadására a napokban került sor. A projekt során a jelenleg 60 hektáros Ipari Parkot további 30 hektárral bővítik - a beruházás keretében kialakítják a víz-, szennyvíz-, és termálhálózatot, ezen kívül új utak is épülnek. Ezzel párhuzamosan már zajlik a terület áramellátásának kiépítése, és 2026. második negyedévében új gázvezeték is épül. Cél a város további gazdasági erősödése. Az Ipari Park bővítésére, valamint egy új üzemcsarnok építésére - amely már a nyárra elkészült - összesen 800 millió forint támogatást nyert a város a TOP Plusz pályázat keretében.

ipari park üzemcsarnok
Az Ipari Park bővítésére és egy új üzemcsarnok építésére nyerte a város a támogatást.

Az ipari park bővítése a város gazdaságának további erősödését szolgálja

– A térségben zajló infrastruktúra fejlesztések olyan új lehetőségeket hordoznak, amelyet minél jobban szeretne a város kihasználni – fogalmazott korábban Fehérvári Dávid, Bóly polgármestere.  – Az M6-os autópálya új lehajtója szinte közvetlen kapcsolatot létesített a Bólyi Ipari Parkkal, a horvát autópálya szakasz megnyitása pedig Bóly gazdasági életére is nagy hatással bír.  Számításaink szerint a logisztika lesz az az új irány, amely városunkban meg fog jelenni és ilyen jellegű fejlesztésekkel önkormányzatunk is kalkulál. Ugyanígy komoly potenciállal bír a mohácsi Duna-híd megépítése is, hiszen ezzel az Alföld irányába is közvetlen kapcsolat létesül és komoly várakozások előzik meg az új 400 hektáros Bicsérd melletti Universitas Ipari Park fejlesztést is, hiszen a közelsége miatt reményeink szerint beszállítókat tudunk bevonzani városunkba – fűzte hozzá korábbi nyilatkozatában Bóly polgármestere.

 

