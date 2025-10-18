október 18., szombat

Iskolában adott már vért? Mohácson a jövő héten ezt is megteheti

Címkék#vér#Mohácsi Transzfúziós Osztály#véradás#Országos Vérellátó Szolgálat

Kaszás Endre

Az Országos Vérellátó Szolgálat ismét nyilvánosságra hozta a következő heti baranyai véradó helyszínek listáját. Érdekesség, hogy a szokásos intézmények között ezúttal egy mohácsi iskola is szerepel véradó helyszínként.

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 20. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 20. 08:00 - 13:00
Pécs, 30Y Véradás Pécs (Pacsirta utca 3.) október 20. 15:00 - 19:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 21. 08:00 - 15:00
Mohács, MTÁI- Brodarics Iskola Mohács (Brodarics tér 2.) október 21. 08:30 - 12:00
Pécs, Esztergár L. Családjóléti Szolgálat Pécs (Anikó u. 1.) október 21. 14:00 - 15:30
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 22. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) október 22. 08:00 - 13:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 25. 08:00 - 14:00

 

