Légvárvilág
2 órája
Ismét kalandok várták a gyerekeket Kozármislenyben
A kozármislenyi önkormányzat Facebook-bejegyzése szerint október 23-án ismét kalandok várták a gyerekeket a kisváros sportcsarnokában.
Mint közölték, az őszi szünet nyitányaként légvárvilág játszóház nyújtott szórakozást a kicsiknek reggel 9 és este fél 7 között négy turnusban.
