Itt a lomtalanítás, megjelentek a fura alakok több településen

A lomtalanítás az év egyik legjobban várt eseménye, legalábbis azoknak, akik ilyenkor pótkocsikkal és utánfutókkal járják a falvakat, hasznos és eladható tárgyak után kutatva. A lakosság azonban a legkevésbé sem örül ennek, ugyanis aggódnak a közbiztonság miatt.

Olvasónk Hosszúhetényből számolt be arról, hogy náluk is megjelentek a fura alakok, akik a lomtalanítás miatt járják a környéket, házak udvarára tekintgetnek be, ráadásul be is mennek, ha nyitott ajtókat találnak. Nem egyedi a jelenség, több kisebb baranyai községben is panaszkodnak a lakók, hogy újra megjelentek a gyanús autók. Az illetékes polgárőröket mindenhol felkérik, hogy ilyenkor kettőzött erővel figyeljenek.