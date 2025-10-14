október 14., kedd

A lakók felháborodtak

36 perce

Itt a lomtalanítás, megjelentek a fura alakok több településen

Több baranyai településen is megkezdődtek a lomtalanítások, van ahol már tetten is érték az ilyenkor megjelenő fura alakokat.

Bama.hu
Itt a lomtalanítás, megjelentek a fura alakok több településen

Pofátlanul házalnak a baranyai falvakban - panaszkodott olvasónk.

Forrás: Olvasói fotó

A lomtalanítás az év egyik legjobban várt eseménye, legalábbis azoknak, akik ilyenkor pótkocsikkal és utánfutókkal járják a falvakat, hasznos és eladható tárgyak után kutatva. A lakosság azonban a legkevésbé sem örül ennek, ugyanis aggódnak a közbiztonság miatt. 

Olvasónk Hosszúhetényből számolt be arról, hogy náluk is megjelentek a fura alakok, akik a lomtalanítás miatt járják a környéket, házak udvarára tekintgetnek be, ráadásul be is mennek, ha nyitott ajtókat találnak. Nem egyedi a jelenség, több kisebb baranyai községben is panaszkodnak a lakók, hogy újra megjelentek a gyanús autók. Az illetékes polgárőröket mindenhol felkérik, hogy ilyenkor kettőzött erővel figyeljenek. 

 

