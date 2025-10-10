október 10., péntek

Indul a fesztivál

Itt akár száz pálinkát is megkóstolhat, aki bírja

Címkék#pálinka#alkalom#Horvátország#fesztivál#Győrvári Márk

Kaszás Endre
Itt akár száz pálinkát is megkóstolhat, aki bírja

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: frantic00

Negyedik alkalommal rendezi meg a Szentlőrinci Pálinka, Párlat és Méz Fesztivált a Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány. A szervezők minden eddiginél nagyobb dobásra készülnek.

- Az előzetes nevezések alapján elmondhatom, hogy a hazai pálinkakészítők aktív részvétele mellett tovább erősödött a fesztivál nemzetközi jellege. Erről tanúskodik, hogy Németországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Romániából, Horvátországból, Szlovákiából, Bosznia-Hercegovinából is érkeznek minták, különösen örömteli számunkra az erdélyi és a bosnyák résztvevők számának gyarapodása - tájékoztatott az előkészületekről Győrvári Márk, kuratóriumi elnök.

Mint kiemelte, a november 15-ére szervezett fesztiválon a résztvevők mintegy 100 féle pálinkát kóstolhatnak a minták bemutatóján. A látványos elemekkel és szórakoztató programokkal tarkított fesztivál helyszíne a Szentlőrinci Sportcsarnok lesz.

 

