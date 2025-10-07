október 7., kedd

Itt az újabb esély: most egy baranyai lehet az Év Turistaháza 2025-ben!

Címkék#Mecsek#Büdöskúti Kulcsosház#Dél-Dunántúli Kéktúra#természet#állomás

Jusztin Levente
Itt az újabb esély: most egy baranyai lehet az Év Turistaháza 2025-ben!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: skovalsky

Idén ismét megszavazhatják a természetbarátok, melyik legyen az Év Turistaháza 2025-ben – az Aktív Magyarország és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ immár hatodik alkalommal hirdette meg a népszerű közönségszavazást. A versenyben öt, felújított és modern erdei szálláshely méri össze erejét, amelyek egytől egyig a természet közelségét és a kényelmes pihenést kínálják a túrázóknak. A jelöltek között baranyai helyszín is van: a Mecsek szívében megbújó Büdöskúti Kulcsosház, amely ideális kiindulópont az Orfűi-tavak, az Abaligeti-cseppkőbarlang vagy akár Pécs felfedezéséhez. A kulcsosház a Dél-Dunántúli Kéktúra fontos állomása is, hiszen itt kell pecsételni a túrafüzetbe. A szavazás október 13. éjfélig zajlik az Aktív Magyarország Facebook-oldalán.

Előző héten hirdették ki az Év Kilátója szavazást, amit a baranyai Zengő-kilátó nyert meg. Itt az újabb lehetőség, hogy ismét Baranyába kerüljön egy értékes cím!

 

