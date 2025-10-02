3 órája
Elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok világhírű kutatója
91 éves korában elhunyt dr. Jane Goodall világhírű brit etológus, állatvédő, csimpánzkutató aki egész életét az emberszabásúak és a természet védelmének szentelte.
A Jane Goodall Intézet október elsején, magyar idő szerint este hét órakor közölte, hogy a világhírű kutatónő, etológus álmában, békés körülmények között elhunyt – ismertette a Pécsi Tudományegyetem.
Jane Goodall életében többször is járt Magyarországon, mindig nagy érdeklődés övezte látogatásait. A PTE 2005. március 10-én avatta díszdoktorává, elismerve kiemelkedő munkásságát. 2010-ben is Pécsre látogatott: az egyetem meghívására tartott előadásában a „De csak egy bolygónk van” gondolatot állította középpontba. A bolygó jövőjéért és az állatvédelemért való közös felelősségünkre hívta fel a figyelmet. 2021-ben pedig videóüzenetben köszöntötte a PTE végzős hallgatóit.
Goodall nevét az tette világszerte ismertté, hogy elsőként számolt be részletesen a kelet-afrikai vad csimpánzok életéről.