Kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál

Néhány napja még 95 centis volt a Duna vízszintje Mohácsnál, megközelítve a negatív rekordot. Azóta kisebb árhullám indult el a folyón, szerda reggel 161 centis vizet mértek, s a hét végére már a két métert is meghaladja majd a Duna vízszintje.

Mindez azonban továbbra is igen alacsony vízállást jelent majd, s az előrejelzés szerint ekkor egyébként a folyó magyarországi, felső szakaszán már apadás kezdődik, ezért úgy tűnik, a nagyobb víznek nem lesz utánpótlása.

