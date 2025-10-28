Jegyezd fel a dátumot: gallyazási munkálatok kezdődnek Baranyában!

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából az Ágvágó Szolgáltató Kft. november 3-tól gallyazási munkálatokat végez Mecseknádasd teljes területén.

A munkálatok célja a villamosvezetékek biztonsági övezetének karbantartása, amelyet a 2007. évi LXXXVI. törvény és a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet ír elő. Ezek alapján az ingatlantulajdonosok kötelesek eltávolítani azokat a fákat és bokrokat, amelyek ágainak növekedése elérheti a szabadvezetékek biztonsági övezetét.

A levélben az Ágvágó Szolgáltató Kft. arra kéri a lakosságot, hogy saját ingatlanjukon végezzék el a szükséges gallyazási munkákat, vagy amennyiben segítségre van szükségük, jelezzék azt előzetesen a következő elérhetőségen: [email protected]

A munkálatok idején a szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a megbeszélt időpontban biztosítsák a szakemberek bejutását az ingatlan területére, ezzel elősegítve a munkavégzést és a zavartalan áramszolgáltatást.