október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Készüljünk

1 órája

Jegyezd fel a dátumot: gallyazási munkálatok kezdődnek Baranyában!

Címkék#segítség#Ágvágó Szolgáltató Kft#szabadvezeték

Tóth Dávid
Jegyezd fel a dátumot: gallyazási munkálatok kezdődnek Baranyában!

A lakosság segítségét is kérik.

Fotó: Huszár Márk

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából az Ágvágó Szolgáltató Kft. november 3-tól gallyazási munkálatokat végez Mecseknádasd teljes területén.

A munkálatok célja a villamosvezetékek biztonsági övezetének karbantartása, amelyet a 2007. évi LXXXVI. törvény és a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet ír elő. Ezek alapján az ingatlantulajdonosok kötelesek eltávolítani azokat a fákat és bokrokat, amelyek ágainak növekedése elérheti a szabadvezetékek biztonsági övezetét.

A levélben az Ágvágó Szolgáltató Kft. arra kéri a lakosságot, hogy saját ingatlanjukon végezzék el a szükséges gallyazási munkákat, vagy amennyiben segítségre van szükségük, jelezzék azt előzetesen a következő elérhetőségen: [email protected]

A munkálatok idején a szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a megbeszélt időpontban biztosítsák a szakemberek bejutását az ingatlan területére, ezzel elősegítve a munkavégzést és a zavartalan áramszolgáltatást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu