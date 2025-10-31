32 perce
Jelmezek, tökfaragás és nagy buli is lesz
Október 31-én, pénteken, 16 és 19 óra között halloweeni programokkal várják a romonyaiakat a Kultúrházban.
Halloweeni csokigyűjtés is lesz (illusztráció)
Fotó: MW
A délután során kicsik és nagyok egyaránt találnak kedvükre való elfoglaltságot. A rendezvényen jelmezes szépségverseny, tökfaragó-viadal és „rémisztő” sütiverseny is lesz – természetesen nem hiányozhat a „bájital” sem. A látogatók játékos vetélkedőkön is részt vehetnek, és még egy helyi jósda is megnyitja kapuit. A program zárásaként vidám halloweeni disco gondoskodik a jó hangulatról.
A gyerekek számára idén is lesz csokigyűjtés:
Óvodásoknak: 17:00–18:00 (szülői kísérettel)
Iskolásoknak: 18:00–19:00 (lehetőség szerint szülővel)
A csokigyűjtés egyénileg történik, nem szervezetten.