Jelmezek, tökfaragás és nagy buli is lesz

A délután során kicsik és nagyok egyaránt találnak kedvükre való elfoglaltságot. A rendezvényen jelmezes szépségverseny, tökfaragó-viadal és „rémisztő” sütiverseny is lesz – természetesen nem hiányozhat a „bájital” sem. A látogatók játékos vetélkedőkön is részt vehetnek, és még egy helyi jósda is megnyitja kapuit. A program zárásaként vidám halloweeni disco gondoskodik a jó hangulatról.

A gyerekek számára idén is lesz csokigyűjtés:

Óvodásoknak: 17:00–18:00 (szülői kísérettel)

Iskolásoknak: 18:00–19:00 (lehetőség szerint szülővel)

A csokigyűjtés egyénileg történik, nem szervezetten.